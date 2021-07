Uždegė žalią šviesą dalies gyventojų revakcinacijai: prasidės jau kitą savaitę, leis „miksuoti“ vakcinas

Jau kelis mėnesius į Sveikatos apsaugos ministeriją besibeldžiantys susilpninto imuniteto pacientai trečią skiepo dozę galės gauti jau nuo kitos savaitės. Be to, bus leidžiama „miksuoti“ vakcinas ir renkantis antrąją skiepo dozę. Tą numato registruotas sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio įsakymo projektas. Be kita ko, planuojama, kad ateityje revakcinuojamų asmenų sąrašus turėtų papildyti ir daugiau žmonių.