Už dviejų metrų nuo upės kranto – vyro kūnas: Lazdijų rajone aptiktas skenduolis

Kaip pranešė Alytaus apskrities policija, 1967 metais gimusio vyro kūnas apie 8.30 val. buvo rastas Kapčiamiesčio seniūnijoje, Kareivonių kaime, upėje, prie tiltelio, apie dviejų metrų atstumu nuo kranto.
Pirminiais duomenimis, kūnas be išorinių kūno sužalojimų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
