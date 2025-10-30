Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Už dviejų metrų nuo upės kranto – vyro kūnas: Lazdijų rajone aptiktas skenduolis

2025-10-30 10:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 10:15

Trečiadienio rytą Lazdijų rajone upėje buvo pastebėtas skenduolis.

Narai gelbėtojai (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Trečiadienio rytą Lazdijų rajone upėje buvo pastebėtas skenduolis.

0

Kaip pranešė Alytaus apskrities policija, 1967 metais gimusio vyro kūnas apie 8.30 val. buvo rastas Kapčiamiesčio seniūnijoje, Kareivonių kaime, upėje, prie tiltelio, apie dviejų metrų atstumu nuo kranto.

Pirminiais duomenimis, kūnas be išorinių kūno sužalojimų. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.

