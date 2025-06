Už automobilio „Maserati“ nubraižymą moteriai skirta laisvės apribojimo bausmė

Kaip teigiama teismo pranešime spaudai, kaltinamajai S. K. skirta laisvės apribojimo bausmė, nepritaikius intensyvios priežiūros.

Moteris taip pat įpareigota dalyvauti elgesio pataisos programoje, per visą laisvės apribojimo bausmės laikotarpį dirbti arba būti registruota Užimtumo tarnyboje. Be to, S. K. nukentėjusiajam turės sumokėti 4 900 eurų turtinės ir 150 eurų neturtinės žalos bei apmokėti nukentėjusiojo patirtas 1 400 eurų išlaidas už advokato paslaugas.

Anot teismo, kaltinamoji neigė savo kaltę. Ji teigė, kad 2024 m. balandžio 27 d. rytą buvo gyvenamojo namo kieme su dukra, šią stumdė ant paspirtuko. Moteris tvirtino, kad buvo šalia automobilio „Maserati“, tačiau jo nelietė ir nebraižė. S. K. teisme nurodė, kad automobilį nubraižė jos sutuoktinis

REKLAMA

REKLAMA

Teismas, įvertinęs visą bylos medžiagą, padarė išvadą, kad minėti kaltinamosios parodymai yra tik jos pasirinkta gynybinė versija, siekiant išvengti gresiančios baudžiamosios atsakomybės.

REKLAMA

Teisme kaltinamosios sutuoktinis S. K. patvirtino, jog jis subraižė automobilį, tačiau tai teismas laikė tik siekiu padėti savo sutuoktinei S. K. išvengti baudžiamosios atsakomybės.

Teismo vertinimu, kaltinamosios S. K. kaltę dėl svetimo turto – automobilio „Maserati“ – sugadinimo pagrindžia liudytojos parodymai proceso metu, kuriuos patvirtina nukentėjusiojo, ir dar vienos liudytojos paaiškinimai.

REKLAMA

REKLAMA

Liudytoja teisme parodė, kad per langą pastebėjo kaimynę, tupinčią prie jų šeimos automobilio „Maserati“ keleivio pusės galinio rato. Ji matė, kaip atsistojusi moteris priėjo prie keleivio pusės priekinių durelių, ir, būdama prie pat jų automobilio šono, su viena ranka laikydama savo dukrytę ant paspirtuko, pasilenkusi, kažkokiu, kaip ji mano, metaliniu daiktu braižė automobilį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Automobilio apibraižymo motyvą nukentėjusysis ir liudytoja nurodė nesutarimą dėl dviejų neišpirktų automobilių statymo vietų kieme, mat dar prieš keletą metų kaltinamoji S. K. liudytojai nurodė, jog jų šeima negali toje vietoje statyti savo automobilio, po ko kaltinamoji ir jos sutuoktinis, jei reikėdavo išvaryti automobilį iš tos vietos, kur įvykio metu stovėjo „Maserati“ automobilis, antrąjį šeimos automobilį pastatydavo taip, kad būtų užimtos abi vietos.

Teismo nuosprendis gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.