Utenoje pažeistas dujotiekis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 10.46 val. pranešta, kad Vaižganto ir Jono Basanavičiaus gatvių kampe, atliekant kasimo darbus, buvo pažeistas dujotiekis.
Iš pažeisto dujotiekio vamzdžio sklido dujos. Teritorija 100 metrų spinduliu buvo aptverta ,,Stop“ juosta.
„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) darbuotojai sustabdė dujų nuotėkį.
