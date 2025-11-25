 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Utenoje pažeistas dujotiekis

2025-11-25 08:43 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 08:43

Utenoje pirmadienį, atliekant kasimo darbus, buvo pažeistas dujotiekis, informavo ugniagesiai.

Skubi pagalba BNS Foto

Utenoje pirmadienį, atliekant kasimo darbus, buvo pažeistas dujotiekis, informavo ugniagesiai.

0

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 10.46 val. pranešta, kad Vaižganto ir Jono Basanavičiaus gatvių kampe, atliekant kasimo darbus, buvo pažeistas dujotiekis. 

Iš pažeisto dujotiekio vamzdžio sklido dujos. Teritorija 100 metrų spinduliu buvo aptverta ,,Stop“ juosta. 

„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) darbuotojai sustabdė dujų nuotėkį.

