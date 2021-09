Universitetas prašo studentų pateikti galimybių pasus: nepateikę turės palikti bendrabučius

VU bendrabučiuose prie įėjimų atsirado naujas skelbimas. Jame rašoma, kad studentai iki šio penktadienio privalo pateikti savo galimybių pasus arba jiems prilygstančius dokumentus.

Skelbimuose nurodoma, kad VU bendrabučiuose galės gyventi tik asmenys, turintys šiuos dokumentus. Bendrabučių administracija įspėja, kad bendrabučių gyventojai yra atsakingi už tai, kad į patalpas patektų tik galimybių pasus ar jo analogus turintys asmenys. Dokumentų paprašius, svečiai ar gyventojai turi būti pasirengę juos pateikti.

Administracija skelbime nurodo, kad su gyventojais, kurie nesilaikys minėtų taisyklių, apgyvendinimo paslaugų sutartys bus nutrauktos.

Studentų nuomonės įvairios

Studentai skelbimu ėmė dalintis socialiniuose tinkluose. Jų nuomonės apie administracijos sprendimą įvairios – vieni palaiko, kiti svarsto mesti universitetą.

VU bendrabučio gyventoja Aušrinė sako pritarianti minčiai bendrabutyje gyventi tik galimybių pasus turintiems studentams.

„Kuo universiteto patalpos skiriasi nuo bendrabučių? Ten eidami turime parodyti galimybių pasus, tai kodėl negalime ir čia? Daug saugiau jaučiuosi, kai žinau, kad namo neparvešiu viruso iš bendrabučio“, – tv3.lt sako Aušrinė.

Vis dėlto kad kažkam sunkumų gali kilti, studentė pripažįsta.

„Girdėjau kaip koridoriuje kalbėjosi mama su sūnumi, kuris nepasiskiepijęs. Kalbėjo, ką daryti, kad tvarka nesąmonė ir kad reikės kraustytis“, – sako studentė.

Studentas Benas sako, kad dėl tvarkos jam kyla sunkumų.

„Dėl nesąmonių paso, skiepytis negaliu dėl religinių pažiūrų. Susirgti nepavyko“, – tv3.lt rašo Benas.

Studentas svarsto iš viso mesti universitetą, nes jo netenkina nei sprendimai dėl galimybių paso, nei paskaitų kokybė.

Kita studentė Laura sako, kad bendrai Vyriausybės priimta tvarka, pagal kurią studentai į kontaktines paskaitas patekti gali tik su galimybių pasu, priešina studentus.

Pati Laura yra pasiskiepijusi ir turi galimybių pasą, tačiau mano, kad gyventi bendrabučiuose turėtų būti leidžiama visiems.

„Studentai skirstomi į dvi stovyklas, jaučiamas didelis susipriešinimas tarp jų pačių. Į nepasiskiepijusius žiūri kaip į kokius astronautus ir atsilikėlius. Ką daryti tiems, kurie neturi buto ir neturi pinigų jo nuomotis?“ – retoriškai klausia Laura.

VU SA: turime prisiimti didesnę atsakomybę

VU studentų atstovybės (SA) prezidentė Neda Žutautaitė sako, kad apskritai kalbant apie buvimą universitete, ir dalyvaujant studijų veiklose, ir apgyvendinant studentus, svarbiausias tikslas yra užtikrinti saugumą.

REKLAMA

„Mes negalime rizikuoti nė vieno studento ar studentės sveikata ir gyvybe, o bendrabučių paversti koronaviruso židiniais. Ir vienintelės kol kas esamos formos mums tai užtikrinti ir yra imunitetas nuo koronaviruso (ar tai įgytas persirgus, ar tai pasiskiepijus) arba testai, kurie parodo, jog žmogus nėra sergantis. Tai esant tokiai situacijai mes tiesiog kiekvienas turime prisiimti didesnę atsakomybę“, – komentaru su tv3.lt dalinasi N. Žutautaitė.

VU SA sako skundų dėl to, kad studentai bus išmesti, negavę. Be to, kaip sako N. Žutautaitė, skiepijimosi rezultatai tarp universiteto studentų yra geri. Bent viena vakcinos nuo COVID-19 doze yra pasiskiepiję apie 90 proc. studentų.

„Didžiajai daliai studentų tai nesukelia papildomų nepatogumų. O ir tiems, kurie dar nebuvo praėję viso skiepijimosi ciklo ir dėl to neturėjo galiojančio galimybių paso, kaip jau žinome, yra sudarytos galimybės nemokamai testuotis iki spalio 15 d. ir taip gauti pažymas – tai palengvina sąlygas tiek studijuoti, tiek ir gyventi VU bendrabučiuose. Prie šios galimybės atsiradimo, VU SA kartu su SAM, ŠMSM dirbo, kadangi to sprendimo tikrai reikėjo“, – sako N. Žutautaitė.

Dokumentą pateikti prašo iki penktadienio

VU bendrabučių centro direktorius Nerijus Cicilionis sako, kad sprendimas galimybių paso neturintiems studentams neleisti gyventi bendrabučiuose buvo priimtas atsižvelgiant į galiojančius įsakymus.

Universitetas nusprentė, kad siekaint maksimaliai sumažinti viruso plitimo riziką tarp VU bendruomenės narių, nuspręsta bendrabučiuose apgyventinti tik studentus, turinčius galimybių pasus arba šio dokumento analogus.

Universitetas nurodė, kad studentai galimybių pasus turės pateikti iki rugsėjo 10 d. Jei atsiras tokių, kurie galimybių paso nepateiks, bendrabučių administracija žada su jais susisiekti ir aiškintis to priežastis.

„Galimybių paso neturintys studentai neturės išsikraustyti iš bendrabučio, tačiau bus prašomi pateikti GP atitinkantį dokumentą“, – tv3.lt rašo N. Cicilionis.

REKLAMA

Galimybių pasus studentai gali pateikti įvairiomis formomis: atsiųsti, atnešti ar tiesiog parodyti.

Kituose universitetuose skirtingi sprendimai

Tokios priemonės ėmėsi ne visi universitetai. Vilniaus Gedimino technikos universiteto („Vilnius tech“) komunikacijos vadovė Ilma Cikanaitė sako, kad universitetas kol kas laikysis anksčiau numatytos tvarkos.

Dar mokslo metams beprasidedant bendrabučiuose buvo apgyvendinami galimybių pasus ar analogiškus dokumentus turintys studentai.

Pasak I. Cikanaitės, apie 87 proc. studentų yra pasiskiepyję, likusieji testuojasi. Be galimybių paso į bendrabučius neįleidžiami tik svečiai.

„(Galimybių pasus – aut. past.) tikrina, plius administratorius yra surinkęs informaciją. Į studijas mes turime kitą tvarką, studentai patys pateikia informaciją apie savo galimybių paso galiojimą mūsų vidinėje informacinėje sistemoje. Paskaitų metu atsitiktine tavrka juos tikriname“, – tv3.lt sako I. Cikanaitė.

Tie studentai, kurie nėra pasikiepiję ar persirgę COVID-19, privalo testuotis ir informaciją apie testus pateikti bendrabučių administracijai.

„Šioje vietoje šiek tiek lanksčiau, bet visus kreipiame būti sąmoningais ir jeigu nenori skiepytis, testuotis, kad visiems būtų vienodos sąlygos“, – sako I. Cikanaitė.

Kauno technologijos universitetas (KTU) iš viso neprašys studentų, gyvenančių bendrabučiuose turėti galimybių pasų.

„Teisiškai universitetas neteikia apgyvendinimo paslaugos, gyvenimas bendrabučiuose taip pat nepatenka į studijų proceso sąvoką, tad nei GP, nei atitinkamų dokumentų nereikalaujame. Prašome tik laikytis bendros tvarkos – viduje, patalpose, būti su kauke, laikytis atstumų ir pan. Mes iš savo pusės pasirūpiname visa dezinfekcija, priemonėmis ir t.t.“ – tv3.lt komentuoja KTU atstovas žiniakslaidai Mantas Lapinskas.

Socialdemokratai ragina nežaisti su ugnimi

Netrukus po viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie VU reikalavimą studentams pateikti galimybių pasus, Lietuvos socialdemoktarų partija (LSDP) paskelbė pranešimą, kuriuo kritikuoja tokį universiteto žingsnį.

REKLAMA

„Šios švietimo įstaigos vadovybę tikriausiai įkvėpė Vyriausybės darbo ir bendravimo stilius. Tokioje įtemptoje situacijoje šitaip „šokdinti“ žmones, grasinant juos išmesti į gatvę, yra be galo neatsakinga“, – sako Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos narys socialdemokratas Tomas Bičiūnas.

Jis priduria, kad daugeliui jaunuolių potvarkis turės skaudžių pasekmių.

„Per savaitę neįmanoma išspręsti būsto klausimo. Tai nuosprendis. Į paskaitas eiti ir viešuoju transportu naudotis studentai galės ir be „galimybių paso“, bet nakvoti teks ant žemės – gal prie Vyriausybės slenksčio?“ – LSDP pranešime cituojamas parlamentaras.

T. Bičkiūnas sako ketinantis aiškintis sprendimo priežastis.

„Joks strategiškai mąstantis vadovas neleis sau tokio žaidimo su ugnimi. Bet dabartinės valdžios pavyzdys daro savo“, – sako T. Bičiūnas.

Statistikos departamento ketvirtadienio duomenimis, su ugdymo įstaigomis siejami 24 aktyvūs protrūkiai. Nustatyti 73 COVID-19 atvejai, 68 iš jų yra pirminiai. Nustatyti 323 didelės rizikos atvejai ir 93 mažos rizikos kontakta