ULAC: per kelis mėnesius, tikėtina, omikron atmaina taps dominuojančia

Pasak Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC), koronaviruso delta atmaina šiuo metu išlieka labiausiai paplitusi pandeminio viruso atmaina. Tačiau, remiantis modeliavimo prognozėmis ir atsižvelgiant į omikron atmainos spartesnį plitimą bei gebėjimą apeiti imuninę apsaugą, tikėtina, kad per pirmuosius du ateinančių metų mėnesius omikron taps dominuojančia pandeminio viruso atmaina ES/EEE šalyse.

Pažymima, kad net jei omikron sukeltos ligos sunkumas yra lygus arba mažesnis už delta atmainos sukeltos ligos sunkumą, didesnis omikron užkrečiamumas ir dėl to kylantis eksponentinis atvejų augimas greitai nusvers bet kokią galimai sumažėjusią šios infekcijos naštą visuomenei. Todėl manoma, kad omikron viruso atmaina gali sukelti papildomų hospitalizacijų ir mirties atvejų, dėl kurių reikėtų svarstyti ir planuoti didinti sveikatos priežiūros pajėgumus.

Pasak ECDC, dėl omikron atmainos spartaus plitimo pavojaus lygis ir poveikis ES/EEE šalių visuomenės sveikatai taip pat įvertintas kaip LABAI DIDELIS.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktorė, medicinos mokslų daktarė A. Ammon savo šios savaitės video pranešime pažymėjo, jog esant dabartinei situacijai, vien skiepai neleis išvengti omikron viruso atmainos poveikio, nes nebeliks laiko spręsti vis dar egzistuojančių skiepijimo spragų, todėl artimiausiais mėnesiais būtina nedelsiant imtis ryžtingų veiksmų, kad būtų sumažintas infekcijos plitimas ir sumažėtų potencialiai didelė našta sveikatos priežiūros sistemoms bei būtų apsaugoti pažeidžiamiausi žmonės, ypač reaguojant į artėjantį šventinį sezoną. Ji teigė, jog siekiant sulėtinti delta ir omikron atmainos plitimą, būtina nedelsiant atnaujinti ir sustiprinti nefarmacines intervencijos priemones.

Pasak ECDC rizikos vertinimo, pirmenybė turėtų būti teikiama kontaktų atsekimui, neatsižvelgiant į vakcinacijos būklę. Plėsti testavimą, nes testavimas išlieka svarbia pandemijos valdymo priemone, o žmonės, turintys simptomų, turėtų būti testuojami neatsižvelgiant į jų skiepijimo statusą bei izoliuojami siekiant apriboti viruso plitimą ir sumažinti naštą sveikatos priežiūros sistemai. Taip pat būtina vengti didelių viešų ar privačių susibūrimų, mažinti kontaktų skaičių socialinėje erdvėje bei darbo aplinkoje, rekomenduoti nuotolinį darbą, skatinti veido kaukių dėvėjimą bei patariama būti itin atsargiems keliaujant, ypač artėjant šventiniam atostogų sezonui kai gali maišytis skirtingų amžiaus grupių (jaunimo ir senjorų kartos).

Iš komunikacinės rizikos vertinimo pusės, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras pažymėjo, kad skiepijimas išlieka pagrindine visapusio atsako į pandemiją dalimi. Taip pat tikimasi, kad visuomenės apsaugą nuo sunkių ligos pasekmių dar labiau padidins, jei stiprinamoji vakcinos dozė suaugusiems bus paskirta kaip galima anksčiau (angl. as early as possible), tačiau ne anksčiau kaip po trijų mėnesių po pilno pirminės vakcinacijos kurso.

