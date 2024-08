Ukrainos kariai Lietuvoje treniruojasi Laisvojo kritimo kurse

Kariai lavina tiek savo asmeninius įgūdžius, tiek ir perima parašiutinio rengimo metodikas, atitinkančias NATO standartus, kurias pritaikys grįžę į Ukrainą, šeštadienį pranešė Lietuvos kariuomenė.

Išklausę teorinę kurso dalį, dalyviai drauge su instruktoriais lankėsi oro tunelyje Varšuvoje, kur idealiomis sąlygomis galėjo treniruotis valdyti savo kūną laisvo kritimo metu su ekipuote ir be jos.

„Būtent šių treniruočių metu be rizikos tobulinami skirtingi veiksmai ore – nuo teisingos kritimo padėties užėmimo iki parašiuto skleidimo ir kritimo dėvint ekipuotę, kuri kritimą paverčia visai kitokiu, nei be jos. Oro tunelyje identifikavus kiekvieno kario silpnąsias laisvojo kritimo vietas, galima tobulinti veiksmus saugioje aplinkoje, o vėliau, realių šuolių metu, užtikrinti tiek maksimalią karių rengimo kokybę, tiek saugumą“, – rašoma kariuomenės pranešime.

Praktiniai šuoliai atliekami Pociūnų aerodrome iš 3-4 km aukščio, naudojant sparno tipo sklendžiamuosius parašiutus.

Lietuvos instruktoriai šiuo metu su Ukrainos kariais dirba dviejuose tarptautinėse mokymo misijose – Europos Sąjungos karinėje paramos Ukrainai operacijoje (angl. European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine, EUMAM Ukraine), Jungtinės Karalystės vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Ukrainos kariuomenės mokymo tikslais „Interflex“ (angl. United Kingdom led multinational military operation to train and support the Armed Forces of Ukraine „Interflex“).

Ukrainos kariai mokosi įvairiuose Lietuvos kariuomenės organizuojamuose karinio rengimo kursuose bei rengiami išminavimo specialistai pagal Šiaurės šalių-Lietuvos sprogmenų neutralizavimo mokymo iniciatyvą (angl. Nordic-Lithuanian EOC Training Initiative).