Ukrainos kantrybė irgi turi ribas: ginče dėl rusiškų dujų paleido įspėjamąjį šūvį

Rusiškų dujų tranzitas per Ukrainą į Europos Sąjungos valstybes užpraėjusią savaitę sumažėjo ketvirtadaliu po to, kai okupantų apgultos šalies operatorius atsisakė tęsti dujų tiekimą per Rusijos karių kontroliuojamas Ukrainos teritorijas, rašoma leidinyje „Politico“.