Ukrainiečių radinys galėjo atskleisti naują Kremliaus planą Kyjivui: šitaip okupantai planuoja atkurti SSRS?

Ukrainos saugumo tarnybos pareigūnai pasidalino keliomis nuotraukomis, kuriose matomi SSRS pasų blankai, rasti netoli Makarovo miesto.

Oficialioje Ukrainos saugumo tarnybos „Telegram“ paskyroje pranešama, kad Rusijos pajėgos planavo sukurti okupacinę administraciją ir surengti pseudoreferendumą, kad paskelbtų vietinę respubliką. Ši informacija skelbiama remiantis žvalgybos pateiktais duomenimis.

Ukraina taip pat teigia, kad Rusija nori registruoti visus gyventojus ir jiems priverstinai išdalinti SSRS pasus mainais į Ukrainos dokumentus.

Kaip praneša „Kyiv Independent“, Rusijos pareigūnas regione Vladimiras Rogovas teigia, kad okupuotų Zaporožės srities dalių gyventojai Rusijos pasus gali gauti jau nuo birželio 11 d.

