Ukraina skelbia nukautų Rusijos karių ir sunaikintos technikos skaičius: didžiausi nuostoliai patirti dviem kryptimis

Šis nukautų Rusijos karių skaičius yra 150 žmonių didesnis nei praėjusią dieną.

Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.06 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 11.06 were approximatelyhttps://t.co/eLn1G2k365 pic.twitter.com/Gh7Kbp8of6