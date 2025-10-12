Ukmergės rajone – protestai: „Kokius gražius juodalksnius urėdija naikina vieną po kito“

Miškų sergėtojai skelbia, kad šis miškas turi būti saugomas, tačiau urėdijos darbuotojams tai nė motais – kirtimus stabdys tik tuomet, kai Aplinkos ministerija šį plotą paskelbs saugomu, o dabar tiesiog plynai iškirto suplanuotą plotą ir medieną ketina parduoti.
Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Visuomeninės organizacijos „Girių inspekcija“ aktyvistai Ukmergės rajone mėgino stabdyti Knyzlaukio aliuvinio miško kirtimą. Jie reikalavo Aplinkos ministeriją uždrausti ten kirtimus ir iki šios vietos praplėsti šalia esančios saugomos teritorijos ribas.
„Kokius gražius juodalksnius urėdija naikina vieną po kito. Protu sunkiai suvokiami destrukcijos mastai“, – baisėjosi su TV3 Žiniomis vaizdo medžiaga pasidalinę aktyvistai.
Buvo iškviesti pareigūnai
Užsimoję sustabdyti kirtimą, iki 10 visuomenininkų kertamame miške pasistatė palapines ir ėmė nakvoti. Tad netrukus sulaukė ne tik urėdijos darbuotojų nepasitenkinimo, bet ir policijos.
„Jūs nenorite išsikraustyti? Jei traktorius vykdo technologinius darbus, jūs negalite būti kirtavietėje. Jūs krašte galite stovėti, kad nekeltumėte sau pavojaus, bet palapines turite pašalinti“, – aktyvistams pasitraukti rekomendavo inspektorius.
Tačiau toks visuomenininkų protestas Aplinkos ministerijai ir urėdijai – nė motais. Pareigūnai tvirtina, kad ši teritorija tik pretenduoja tapti saugoma, o kol tokia nėra, tęsia suplanuotus darbus – ką numatė, esą jau iškirto, tad beliko tik medieną išsivežti.
„Saugomos teritorijos ten nėra nustatytos, nėra įtvirtintos, buveinių jokių patvirtinta nėra, viskas daroma pagal teisės aktus, viskas legalu“, – aiškino Aplinkos ministerijos atstovas Aurimas Saladžius.
Visgi Valstybinės miškų urėdijos generalinis direktorius aktyvistams paaiškino, kad viskas – teisės ribose.
„Vertiname piliečių entuziazmą ir rūpestį, jei jis būtų pagrįstas. Prašau įsigilinti į teisės aktus. Mūsų žmonės regionuose viską daro teisėtai. Kirtimai buvo suplanuoti miškotvarkos projekte, padaryti, pabaigus darbą technika išvyko“, – teigė Valdas Kaubrė.
Valstybė įsipareigojusi tokius miškus turi plėsti, ne kirsti
Girių sergėtojai urėdijos medkirčius kaltina iškirtus 2 hektarus šimtmečius besiformavusio, natūralaus ir gyvybingo aliuvinio miško, nors vyriausybė įsipareigojo Europos Sąjungai būtent tokius miškus plėsti.
Tad visuomenininkai su valdininkais toliau ginčijasi, ką toliau daryti su tokiais miškais.
„Ji potenciali buveinė, prieš 10 metų studijoje nustatyta daug buveinių, kurios turi potencialą kažkada tapti saugomom teritorijom, buveinėm. Bet šiame etape patvirtintos nėra ir ūkinė veikla galima“, – svarstė A. Saladžius.
„Šita buveinė viena tų, kuri apsaugos negavo. Nepaisant to, urėdija turi teisę įtraukti tokius vertingus plotus kaip šis į reprezentatyvių plotų žemėlapį ir savo iniciatyva uždėti apsaugą“, – pridūrė „Girių inspekcijos“ steigėjas Laurynas Žemaitis.
Beje, dėl trukdymo medkirčiams dirbti aktyvistams gresia baudos, tačiau sustoti jie neketina ir toliau ragina gyventojus jiems pranešinėti apie kirtimus saugomuose ar šalia jų esančiuose miškuose.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.