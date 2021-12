TV3 Žinių tyrimas dėl baltarusiškų trąšų tranzito stabdymo: kiek Lietuva pakenks sau, o kiek – Lukašenkai?

Kol Lietuvoje verda politiniai skandalai dėl Baltarusijos režimo trąšų važiavimo per Lietuvą – mes nusprendėme pasižiūrėti, kiek gi „Belaruskalij“ uždirba režimui pinigų ir kaip smarkiai Lukašenkai skaudės, jei trąšos nebekeliaus ne tik per Lietuvą, bet pavyzdžiui ir per visą Europą. Ekonomistai neslepia – Lukašenkai skaudės, bet ne ką mažiau skaudės ir mums. O trąšas mūsų ūkininkams gali tekti pirkti ir iš ne ką mažesnio priešo nei Lukašenka – Putino.