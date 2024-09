TV3 Žinios. Lietuviai gyvena geriau nei estai; Dėl sprogusių paspirtukų šiemet kilo apie 10 gaisrų; Politikų pažadai dėl tragiškų kelių

O igus metus pagal ekonomikos rodiklius lenkusi Lietuvą, Estija čiuožia žemyn. Jos BVP prognozė minusinė, pramonės rezultatai prastesni nei Lietuvos, kainos vis dar auga, o mokesčiai jau didėjo ir dar didės kitąmet. Pasak ekonomistų, būtent mokesčių didinimas ir eksporto smukimas panardino Estiją į ilgiausią recesiją Europos Sąjungoje. Gali būti, kad estai neapsieis be atlyginimų karpymo. Nepaisant to, anot ekonomistų, yra daugybė rodiklių, pagal kuriuos Estija atrodo geriau už Lietuvą.

Beje, šiemet dėl sprogusių elektrinių paspirtukų kilo apie 10 gaisrų. Tokie gaisrai žmonėms kelia baimę dėl savo gyvybės, o specialistams susirūpinimą dėl gyventojų saugumo. Vien per šią savaitę sprogę paspirtukai sukėlė gaisrus Vilniuje ir Kaune. Ekspertai įvardija, kokios paspirtukų šeimininkų klaidos palieka juos be sveikatos, namų ir be turto.

Daugiau aktualiausių Lietuvos ir pasaulio naujienų – TV3 Žiniose arba transliacijoje.