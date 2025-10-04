„Skrydžių pradžia spalio 4 d. buvo atidėta dėl pastebėtų dronų. Prieš atvykstant į oro uostą, prašome visų keleivių pasitikrinti skrydžių statusą savo avialinijų interneto svetainėse“, – paskelbė Miuncheno oro uostas.
Vokietijos oro navigacijos tarnyba skrydžius sustabdė antrą naktį iš eilės po to, kai buvo pastebėti du dronai. Incidentą tiria policija.
Miuncheno oro uostas pranešė, kad keliautojų saugumas yra pats svarbiausias prioritetas, todėl skrydžiai stabdomi, kai tik danguje pamatomas dronas.
Taip pat žiniose – Latvijos ir Švedijos politikai, artėjant šiose šalyse parlamentų rinkimams, žada stabdyti maisto brangimą sumažindami pridėtinės vertės mokesčius. To paties reikalauja ir dalis Lietuvos pirkėjų.
Tačiau socialdemokratai šią nuostatą pašalino iš naujosios vyriausybės programos, nors anksčiau žadėjo sumažinti mokesčius bent šviežioms daržovėms ir vaisiams.
Valdantieji teisinasi, kad kitų metų biudžeto prioritetas – gynyba, stabdys dyzelino mokesčių didinimo planą, pigins elektrą nepasiturintiems, o jei maistas ir toliau brangs, gyventojams padėti mėgins didindami algas ir pensijas.
