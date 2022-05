Turtingi Rusijos piliečiai skrenda į Dubajų, kad išvengtų sankcijų

Pati JAE valdžia Kremliui dėl pradėtos karinės invazijos Ukrainoje netaiko jokių sankcijų, be to, rusams taip pat suteikiamos vizos, nors Vakarų valstybės jų išdavimą apribojo.

Nepaisant to, kad patvirtintų duomenų nėra, tačiau skaičiuojama, kad per pastaruosius du mėnesius iš Rusijos išvyko šimtai tūkstančių žmonių. Vienas rusų ekonomistas teigė, kad per pirmąsias 10 karo Ukrainoje dienų šalį paliko apie 200 tūkst. rusų.

Įmonės „Virtuzone“ atstovai, kurie padeda skirtingoms verslo kompanijoms pradėti veiklą Dubajuje, taip pat pastebėjo išaugusį Rusijos klientų skaičių.

„Prasidėjus karui , mes sulaukiame penkis kartus daugiau rusų užklausų. Jie nerimauja dėl artėjančio ekonomikos nuosmukio, todėl persikelia čia, kad apsaugotų savo turtą“, – teigė įmonės generalinis direktorius George'as Hojeige.

Negana to, dėl masiškai į Dubajų atvykstančių rusų padidėjo prabangių vilų ir butų paklausa visame mieste, tad dabar nekilnojamojo turto brokeriai perspėja apie gresiantį nekilnojamojo turto kainų šuolį.

Dubajuje veikianti nekilnojamojo turto agentūra „Betterhomes“ atskleidė, kad per pirmuosius tris šių metų mėnesius rusų nuperkamo nekilnojamojo turto skaičius yra dviem trečdaliais didesnis.

Tuo metu „Modern Living“ įmonės, taip pat besiverčiančios nekilnojamojo turto turto paslaugų teikimu, atstovai BBC žurnalistams teigė, kad dėl rusų susidomėjimo nekilnojamuoju turtu, jiems teko pasamdyti didelį skaičių rusakalbių brokerių.

Įmonės generalinis direktorius Thiago Caldas pastebėjo, kad agentūros darbuotojai sulaukia daugybės rusų skambučių, kurie ketina nedelsiant persikelti gyventi į Dubajų.

„Rusijos piliečiai, kurie čia atvyksta, būstą perka ne tik investicijai, tačiau jie Dubajuje taip pat sau ieško antrų namų“, – kalbėjo T. Caldas.

„Protų nutekėjimas“

Daugybė tarptautinių įmonių ir Rusijos startuolių perkelia savo darbuotojus į JAE. Štai „blockchain“ technologijų įmonės „WeWay“ vienas iš įkūrėjų Fuadas Fatullajevas turėjo biurus Rusijoje ir Ukrainoje, tačiau, prasidėjus karui, jis ir jo verslo partneriai nusprendė šimtus darbuotojų perkelti dirbti į Dubajų.

„Prasidėjęs karas turėjo didelę įtaką mūsų tolimesniam verslo vykdymui. Mes negalėjome tęsti veiklos, todėl turėjom perkelti šimtus darbuotojų iš Ukrainos ir Rusijos“, – teigė iš Rusijos kilęs F. Fatullajevas.

Bendrovės atstovas pridūrė, kad perkelti įmonės darbuotojus į JAE buvo nuspręsta dėl to, nes ši valstybė garantuoja ekonominį saugumą bei palankią politinę aplinką verslo atžvilgiu.

Be to, F. Fatullajevas teigė, kad rusiško kapitalo įmonės pasitraukia iš gimtosios šalies dėl šiuo metu taikomų sankcijų, kurias paskelbė Vakarai. Pasak jo, plėtoti verslą Rusijoje tokiomis sąlygomis yra per sudėtinga, ypač toms kompanijoms, kurios vysto verslo santykius su tarptautinėmis įmonėmis ir bendrauja su klientais iš užsienio.

Pasaulinio lygio kompanijos, tokios kaip „Goldman Sachs“, „JP Morgan“ ir „Google“, kurios sustabdė veiklą Rusijoje, dalį savo darbuotojų taip pat perkelė į Dubajų.

„Tai yra ne kas kita, kaip protų nutekėjimas. Daugelis žmonių išvyksta, nes Rusijoje šiuo metu verslai susiduria su daugybe apribojimų“, – kalbėjo F. Fatullajevas.

NT kainos stiebiasi aukštyn

Kremlių atjungus nuo tarptautinės tarpbankinių atsiskaitymų sistemos SWIFT, Rusijos centrinis bankas šiuo metu negali naudotis užsienio rinkose sukauptu milijardiniu kapitalu, kuris laikomas kitų valstybių bankuose.

Reaguodami į tai ir siekdami neprarasti dar daugiau pinigų, Rusijos valdžios atstovai įvedė kapitalo kontrolę bei uždraudė rusams išvykti iš šalies, jeigu šie kartu su savimi vežtųsi daugiau kaip 10 tūkst. JAV dolerių.

Susidurdami su sunkumais atliekant transakcijas, daugelis rusų mokėjimus pradėjo vykdyti naudodami kriptovaliutas. Be to, kai kurie rusai turi tarpininkus, kuriems perveda kriptovaliutas, o vėliau šie jų vardu atsiskaito grynaisiais pinigais.

Persijos įlankos valstybės, įskaitant JAE bei Saudo Arabiją, savo ruožtu atmetė Vakarų šalių raginimus Rusijai taikyti sankcijas.

JAE buvo viena iš trijų valstybių, kuri kartu su Kinija ir Indija vasarį įvykusio Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos balsavimo metu dėl Rusijos invazijos Ukrainoje pasmerkimo neišreiškė jokios pozicijos.

Be to, JAE taip pat susilaikė ir balandžio 7 d. vykusio Generalinės Asamblėjos balsavimo metu, kuomet buvo sprendžiama, ar pašalinti Rusiją iš JT Žmogaus teisių tarybos.

Teigiama, kad Rusijos piliečių investicijos JAE padidėjo praėjus vos keliems mėnesiams po to, kai Tarptautinė kovos su pinigų plovimu organizacija (Financial Action Task Force (on Money Laundering), kovojanti su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu, pastarąją šalį įtraukė į „pilkąjį sąrašą“.

Tai reiškia, kad dabar JAE turi būti atidžiai vertinama, ar ši valstybė įdeda reikiamas pastangas kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Nepaisant to, šalies vyriausybė tvirtino, kad jau buvo griebiamasi reikšmingų priemonių tam, kad būtų pradėtos reguliuoti gaunamos investicijos, taip pat pabrėžė, kad JAE yra įsipareigoję glaudžiai bendradarbiauti su FATF siekiant pažangos.