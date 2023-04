Turėtų kaukti, bet nesigirdi – lietuviai masiškai piktinasi negirdėję perspėjimo sirenų

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), kuris ir tikrino sirenas, naujienų portalui tv3.lt pripažino, kad trukdžių buvo, kai kur sistema neveikė, o interneto puslapis, kuriame yra visa reikalinga informacija – nulūžo.

Realybė buvo ne tokia sklandi

Šiandien šis departamentas apie 11.52 val., pradėjo tikrinti Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą. Vos pradėjus kaukti sirenoms žmonės į savo mobiliuosius telefonus turėjo gauti trumpuosius perspėjimo pranešimus, kad tai – sistemos patikrinimas.

Tiesa, realybė buvo ne tokia sklandi, didelė dalis žmonių sirenų negirdėjo, kiti – negavo perspėjimų, o tie, kurie išgirdo ir gavo perspėjimą, įsijungę radiją išgirdo muziką, o ne reikalingą informaciją.

Socialinėse medijose netrukus pasipylė spėliojimai, kiek žmonių išties girdėjo sirenas. Jos turėjo būti girdimos visoje Lietuvoje, bet net sostinėje Vilniuje buvo zonų, kuriose jų nesigirdėjo.

Portalo skaitytojai skundėsi, kad, tarkime, Vilniaus mikrorajone Balsiuose, kuris yra tolėliau nuo centro – jokių sirenų nesigirdėjo, jų nesigirdėjo ir Pavilnyje. Sostinės centre sirenos girdėjosi puikiai, kaip ir, tarkime, Elektrėnų mieste, kur žmonės puolė jungti televizorius ir radijas, bet ten grojo muzika arba rodė su sirena nesusijusias laidas, o interneto puslapis lt72.lt taip pat neveikė.

Socialiniame tinkle „Facebook“ savo pastebėjimais pasidalino ir politologas Tomas Janeliūnas.

„Patikslinkite, jei kas turi daugiau informacijos, bet man regis, iki šiol nėra išspręsta tinklo problema su šiais pranešimais. Vis kažkokiu atsitiktiniu būdu dalies mobiliųjų vartotojų nepasiekia šie kritinės svarbos pranešimai, net jei nustatymai yra ok.

Tai yra rimta problema – negali būti taip, kad dėl kažkokių nustatymų ar kitų techninių problemų gyventojai negautų tokių pranešimų. 99 proc. turi gauti be jokių išlygų. Jei reikia - visi telefonai turi būti pardavinėjami tik su būtinais nustatymais by default, ar visi operatoriai turi pateikti (įbrukti, kartu su planu ar kita sutartimi) visiems vartotojams tuos nustatymus. Kitas klausimas – garsinės signalizacijos. Bent jau Santariškėse – jokio garso. Kur dar niekas negirdėjo išorinių garsinių signalizacijų?“, – teiravosi T. Janeliūnas.

PAGD: gavome nemažai užklausų ir pastebėjimų

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė pripažino, kad problemų su šiuo sistemos patikrinimu tikrai buvo, tam, pasak jos, ir tikrinama, kaip viskas veikia ar neveikia.

„Bus analizuojami visi trikdžiai, kurie buvo. Bus daromos išvados. Dėl to ir tikrinama sistema, kad matytume, ar veikia. Taip, kai kur žmonės negirdėjo, nes tolimesnėse vietovėse, kaimuose, nėra sirenų. Bet jei turėjo gauti pranešimus į telefoną, jie yra teisingai nusistatę nusistatymus.

Mes taip pat gavome nemažai užklausų ir pastebėjimų, bet kiekvieną kartą, kai būna sistemų patikrinimas, situacija yra analizuojama, daromos išvados ir pakeitimai, aiškinamasi kokie trikdžiai.

Dabar aiškinsimės, kodėl lt72.lt neveikė kurį laiką. Bus atsakyta į tuos klausimus. Sirenos kaukė visoje Lietuvoje“, – sakė PAGD atstovė Vida Šmigelskienė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Civilinės saugos valdybos Gyventojų apsaugos organizavimo skyriaus viršininkas Ernestas Trunovas sakė, kad gali būti kelios priežastys, kodėl kai kurie gyventojai negavo trumpųjų perspėjimo pranešimų į mobiliuosius telefonus.

„Pirma, ne visi gyventojai yra nusistatę perspėjimo pranešimų priėmimo funkciją. Kaip tai padaryti, informaciją galima rasti interneto svetainėje lt72.lt. Antra priežastis gali būti techninės įrangos, kurią valdo mobiliojo ryšio operatoriai, problemos.

Noriu atkreipti pranešimų negavusių gyventojų dėmesį – jums reikėtų interneto svetainėje lt72.lt užpildyti specialią anketą gyventojams, kurioje reikia pažymėti mobiliojo ryšio operatorių, buvimo vietą ir kt. Šiuos duomenis mes išanalizuosime ir operatyviau galėsime nustatyti, dėl kokių priežasčių negautas pranešimas“, – sakė jis.

Pareigūno teigimu, jeigu gaudžiant sirenoms žmogus buvo patalpoje, jis galėjo jų negirdėti ir dėl gerai garsą izoliuojančių šiuolaikinių langų ar miesto triukšmo.

Sirenos geriausiai girdimos lauke. Be to, kai kuriose savivaldybėse jų yra nepakankamai arba šio patikrinimo metu jos nesuveikė. Šis patikrinimas parodė, kad jame dalyvaujantiems subjektams, atsakingiems už tam tikrus sprendimus, būtina imtis priemonių, kad šie trūkumai būtų pašalinti.

Pristigo informacijos ne tik lietuvių kalba

Mobilūs pranešimai siunčiami visiems mobiliojo ryšio vartotojams, tačiau juos priims tik tie telefonai, kuriuose yra nustatyta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija.

Visgi žmonės piktinasi, kad sistema, kuria siunčiamos žinutės, kurios skirtos perspėti apie nelaimę, piktnaudžiaujama, mat ta pati sistema naudojama ir pranešti apie vėją, ir apie Seimo rinkimus. Todėl nenuostabu, kad kai kurie žmonės jos nėra įsijungę, arba yra išjungę specialiai.

Portalo skaitytojai pastebėjo, kad stigo informacijos apie šios sistemos patikrinimą rusų ir anglų kalbomis, buvo žmonių, nesuprantančių lietuviškai ir jie labai išsigando išgirdę sirenas ir gavę žinutę.

Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes. Nustojus joms kaukti, 11.55 val., per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei per regionines ir vietines radijo stotis buvo skelbiama informacija ir rekomendacijos.

Išgirdę sirenas, gyventojai privalėjo nedelsdami įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informaciją bei elgtis pagal pateiktas rekomendacijas.

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, šalies gyventojai perspėjami įjungtomis sirenomis ar pranešimais į mobiliuosius telefonus, prireikus per mobiliąsias įgarsinimo priemones ar per pasiuntinius, o informuojami per radiją ir televiziją.