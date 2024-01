Trims užsienio ekspertams įteiktos Lietuvos diplomatijos žvaigždės

Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis žvaigždėmis apdovanojo Vokietijos saugumo politikos apžvalgininką Benjaminą Tallisą, taip pat šios šalies politikos analitikę Jessicą Berlin ir Suomijos Tamperės universiteto informacinių technologijų mokslų daktarą Pekką Kallioniemį.

„Šių asmenų pastangos ypač svarbios dabar, kai privalome susitelkti, kad padėtume pasiekti Ukrainos pergalę prieš agresorių ir taip išsaugotume saugios bei vieningos Europos ateitį. Tai reikšmingiausia Lietuvos užsienio politikos darbotvarkės dalis ir mums ypač svarbu, kad prie šių tikslų savo darbais prisideda geriausi ekspertai“, – pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.

B. Tallisas yra Vokietijos užsienio reikalų tarybos analitikas, knygos „To Ukraine With Love: Essays on Russia's War and Europe's Future“ bei daugybės mokslinių darbų ir straipsnių užsienio politikos bei saugumo temomis autorius.

Diplomatijos žvaigžde už tarptautinių santykių ir saugumo politikos puoselėjimą apdovanota J. Berlin – politikos analitikė, strateginių konsultacijų bendrovės „CoStruct“ įkūrėja, įtakinga nuomonės formuotoja ne tik Vokietijoje, bet ir pasauliniu mastu.

Anot ministerijos, aktyviai reikšdamasi tarptautinėje žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose ji daug dėmesio skiria politinės ir karinės paramos Ukrainai telkimui. Savo analitine ir visuomenine veikla J. Berlin sustiprino Vokietijos vidaus politines diskusijas pasaulinės perspektyvos matymu, kuriame svarbi vieta tenka ir Lietuvai bei kitoms Baltijos šalims.

Apdovanojimą gavęs P. Kallioniemis savo veikla prisideda prie dabartinio Kremliaus režimo ir jį aptarnaujančio personalo bei jo agentūros Vakarų šalyse atpažinimo ir diskreditavimo spaudoje ir socialiniuose tinkluose.

Nuo 2022 metų puslapyje „vatniksoup.com“ jis ėmėsi demaskuoti prorusiškai nusiteikusių asmenų skelbiamas melagienas. Dezinformacijos eksperto pristatymai sulaukia milijonų peržiūrų. P. Kallioniemis aktyviai tyrinėja socialinę žiniasklaidą, algoritmus ir melagingos informacijos sklaidą socialiniuose tinkluose, šiuo metu daug dėmesio skiria Rusijos dezinformacijos apie karo prieš Ukrainą atskleidimui.

Lietuvos diplomatijos žvaigždė – nuo 2010 metų URM skiriamas apdovanojimas už Lietuvos garsinimą užsienyje ir tarpvalstybinių santykių puoselėjimą.