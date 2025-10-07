Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Trečiadienį kviečiame žiūrėti: diskusija apie kibernetinį saugumą ir ką turėtų žinoti kiekvienas

2025-10-07 10:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-07 10:12

Trečiadienį naujienų portale tv3.lt laidos DIENOS PJŪVIS metu vyks diskusija apie kibernetinį saugumą ir ką šia tema turėtų žinoti kiekvienas.

Didelio masto kibernetinė ataka (nuotr. SCANPIX)

Trečiadienį naujienų portale tv3.lt laidos DIENOS PJŪVIS metu vyks diskusija apie kibernetinį saugumą ir ką šia tema turėtų žinoti kiekvienas.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Kibernetinių atakų skaičius Lietuvoje sparčiai auga, neretai tam yra pasitelkiamas ir dirbtinis intelektas, automatizuoti įrankiai ar robotizuoti skambučiai, kad rinktų duomenis, vykdytų tikslines apgaules, o valstybė stiprina gynybą įstatymais ir technologijomis. 

REKLAMA

Apie tai, ką, kalbant apie kibernetines atakas, Lietuvoje turėtų žinoti kiekvienas, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja NKSC Kompetencijų ugdymo skyriaus specialistė Aira Gecevičiūtė ir Pilietinio atsparumo iniciatyvos (CRI) bendraįkūrėjas, „Atlantic Council“ atvirų šaltinių analitikas Lukas Andriukaitis.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE KVIEČIAME ŽIŪRĖTI TREČIADIENĮ, SPALIO 8 D., 14 VAL.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų