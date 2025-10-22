Tragiška paieškų atomazga: Alytuje dingęs vyras rastas negyvas

Kaip informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, 19 val. buvo gautas pranešimas, kad Druskininkuose, Vilniaus al., netoli „Aqua“ vandens parko, buvo rastas ieškoto 34 metų vyro kūnas.
AlytusPlius.lt primena, kad Lazdijų rajone, Seirijuose, gyvenantis vyriškis spalio 18 d., apie 18 val., išvažiavo jam priklausančiu automobiliu pas draugą į Druskininkus ir dingo be žinios.
Policija turėjo žinių, kad paskutinį kartą jis buvo pastebėtas naktiniame klube „Aqua“ ir vietos lošimo namuose.
Kaip sakė policijos atstovė K. Janulevičienė, paieškai buvo pasitelkti dronai, narai žvalgė Nemuno upę. Vyro taip pat ieškojo kinologai su šunimis, artimieji ir savanoriai. Žinia apie dingimą buvo plačiai dalijamasi socialiniuose tinkluose.
Deja, paieškų atomazga baigėsi liūdnai. Policija reiškia užuojautą vyro artimiesiems.
