TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiška paieškų atomazga: Alytuje dingęs vyras rastas negyvas

2025-10-22 11:02 / šaltinis: AlytusPlius
2025-10-22 11:02

Spalio 18 d. iš namų išvažiavusio ir be žinios dingusio vyro artimuosius antradienio vakarą pasiekė skaudi žinia – jis rastas nebegyvas. Šią žinią „AlytusPlius“ naujienų portalui patvirtino policija.

Netektis (tv3.lt koliažas)

Spalio 18 d. iš namų išvažiavusio ir be žinios dingusio vyro artimuosius antradienio vakarą pasiekė skaudi žinia – jis rastas nebegyvas. Šią žinią „AlytusPlius" naujienų portalui patvirtino policija.

2

Kaip informavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė, 19 val. buvo gautas pranešimas, kad Druskininkuose, Vilniaus al., netoli „Aqua“ vandens parko, buvo rastas ieškoto 34 metų vyro kūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

AlytusPlius.lt primena, kad Lazdijų rajone, Seirijuose, gyvenantis vyriškis  spalio 18 d., apie 18 val., išvažiavo jam priklausančiu automobiliu pas draugą į Druskininkus ir dingo be žinios. 

Policija turėjo žinių, kad paskutinį kartą jis buvo pastebėtas naktiniame klube „Aqua“ ir vietos lošimo namuose.

Kaip sakė policijos atstovė K. Janulevičienė, paieškai buvo pasitelkti dronai, narai žvalgė Nemuno upę. Vyro taip pat ieškojo kinologai su šunimis, artimieji ir savanoriai. Žinia apie dingimą buvo plačiai dalijamasi socialiniuose tinkluose.

Deja, paieškų atomazga baigėsi liūdnai. Policija reiškia užuojautą vyro artimiesiems.

