Kaip informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas, užsiliepsnojus namui jame gyvenusio asmens išgelbėti nepavyko.
Pranešimas apie nelaimę Bendrąjį pagalbos centrą pasiekė 15.15 val. Į įvykio vietą išsiųstos Plungės priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
Apie gaisrą taip pat buvo informuoti greitosios medicinos pagalbos medikai ir policijos pareigūnai.
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