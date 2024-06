To nepadarius šiems žmonėms teks grąžinti pinigus už gydymą: turi tik vieną papildomą mėnesį

Sveikatos draudimo įstatyme numatyta galimybė žmonėms dar vieną papildomą mėnesį naudotis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) apmokamomis medicinos paslaugomis po to, kai nustoja galioti jų privalomasis sveikatos draudimas (PSD).

Tačiau šis mėnuo – tai tarsi papildomas laikas pasirūpinti draudimu. Jis nereiškia, kad tuomet visai nereikia mokėti PSD įmokos: ją privalu sumokėti iki papildomo mėnesio pabaigos. Kitaip, jei tą mėnesį žmogus gydėsi ar pirko vaistų PSDF lėšomis, vėliau šias lėšas už gydymą ar vaistus gali tekti grąžinti ir sumokėti praleistą PSD įmoką.

Aktualu, jei patys mokate įmokas

Už žmones, dirbančius pagal darbo sutartį, kas mėnesį PSD įmokas įprastai moka darbdavys, todėl jei darbo situacija nesikeičia, šiems žmonėms papildomas mėnuo nėra toks svarbus.

„Savo draustumui turėtų būti atidūs savarankiškai PSD įmokas mokantys gyventojai – tie, kurie verčiasi individualia veikla, dirba pagal verslo liudijimą ar autorines sutartis, nes mokėdami įmokas kartais suklysta ar per neapdairumą kurią nors praleidžia. Prievolė patiems sumokėti PSD įmoką gali atsirasti ir nutraukus darbo sutartį, keičiant darbą, ypač – veiklos pobūdį. Pavyzdžiui, kai baigiama dirbti pagal darbo sutartį ir pradedama verstis individualia veikla ar pan. Tada dėl neįprastos situacijos žmonėms pasitaiko nesumokėti to mėnesio įmokos ir jų draudimas nutrūksta“, – aiškina Vilniaus teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Viktorija Klinavičienė.

Su tuo gali susidurti ir mokyklą ar dienines studijas baigę arba jas nutraukę jaunuoliai, jei nepradeda kitų mokslų, neįsidarbina ir nėra draudžiami valstybės lėšomis.

PSD įmoka – nenutrūkstamai

Tam, kad neįsiskolinant būtų galima gydytis PSDF lėšomis, PSD įmokos turi būti mokamos nenutrūkstamai – negali būti praleista nė vieno mėnesio įmoka.

Tarkime, birželio 12 dieną žmogus nutraukia darbo santykius. Iki pat birželio pabaigos jis laikomas apdraustuoju ir gali naudotis visomis ligonių kasų apmokamomis medicinos paslaugomis, įsigyti kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių. Prireikus PSDF lėšomis apmokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis jis gali naudotis ir liepos mėnesį, kuris ir yra papildomas mėnuo. Tačiau iki liepos mėnesio pabaigos šis pacientas PSD įmoką turi sumokėti.

Nesumokėjus – grąžinti pinigus už gydymą

Per papildomą mėnesį pasinaudojus ligonių kasų apmokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis ir iki jo pabaigos nesumokėjus PSD įmokos, vėliau žmogui skaičiuojama šios įmokos skola ir papildomai skola už suteiktas nebūtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurią reikia atlyginti.

Jeigu paslauga buvo nebrangi, pavyzdžiui, gydytojo specialisto konsultacija be intervencijos, tai suma, kurią pacientas turi atlyginti irgi palyginti nedidelė – apie 25 eurų. Tačiau neatkreipę dėmesio į draudimo galiojimą, per papildomą mėnesį žmonės kreipiasi ir dėl tokių paslaugų kaip išsiplėtusių venų šalinimo operacija, kurios kaina per 1100 eurų, dėl planinio klubo sąnario protezavimo – šiuo metu tokio gydymo stacionare kaina, kai būklė nesudėtinga, yra didesnė nei 3200 eurų, kai sudėtinga – beveik 5500 eurų. Nemaža grąžintina suma gali susidaryti papildomą mėnesį įsigijus kompensuojamųjų vaistų – ir keli šimtai, ir keli tūkstančiai eurų, kitais atvejais.