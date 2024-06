Tiesiogiai: Monika Navickienė – apie premjerei įteiktą atsistatydinimą

„Mieli žmonės,

Ką tik priėmiau vieną sunkiausių savo gyvenimo sprendimų. Išsiunčiau atsistatydinimo prašymą Premjerei Ingridai Šimonytei.

Kadangi emocijų šiuo metu daugiau nei galėčiau sudėti į paprastą įrašą, rytoj 9 ryto kviečiu žiniasklaidą į spaudos konferenciją Seime. Plačiau pakomentuosiu savo sprendimo motyvus“, – „Facebook“ pranešė ji.

Kilo abejonių dėl Navickienės vyro verslo partnerių atitikimo nacionalinio saugumo interesams.

Naujienų portalas „Delfi“ anksčiau skelbė, kad finansinių technologijų įmonė „Foxpay“ 2022 metais laimėjo Informacinės visuomenės plėtros komiteto konkursą aptarnauti atsiskaitymus per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą, mokant 34 centus (be PVM) už vieną transakciją (apie 72 tūkst. transakcijų per mėnesį).

Portalo šaltinių teigimu, tokios paslaugos verslui įkainis yra 7 centai už transakciją, jei jų per mėnesį atliekama daugiau nei 50 tūkstančių.

„Foxpay“ trečiadienį žiniasklaidoje skelbiamą informaciją dėl jos veiklos vadino insinuacijomis, tikino bendradarbiaujanti su institucijomis. Įmonės vadovo Sauliaus Galatilčio teigimu, bendrovė 2022 metais skelbtame Informacinės visuomenės plėtros komiteto konkurse dalyvavo ir sutartį vykdo pagal visus reikalavimus, o konkrečių paslaugų kainodara yra pagrįsta. Be to, iki tol komiteto teiktos mokėjimų tarpininko paslaugos kainavo daugiau nei pasiūlė „Foxpay“.

Įmonei trumpai vadovavo bei jos valdyboje dirbo M. Navickienės sutuoktinis Mindaugas Navickas, tačiau į viešumą iškilus informacijai apie įmonės atžvilgiu atliekamus tyrimus, praėjusią savaitę jis nutarė iš bendrovės pasitraukti.

Bet aiškėja vis daugiau detalių apie socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės ryšius su už sukčiavimą kalėjusiu verslininku Vilhelmu Germanu. Kaip trečiadienį pranešė portalas „15min.“, pernai ministrė kartu su įmonės „Foxpay“ akcininke Ieva Trinkūnaite ir jos sugyventiniu privačiu lėktuvu skrido į Dubajų.

Nors portalui M. Navickienė tvirtino, kad su „Foxpay“ akcininke ir minimu verslininku bendraujama itin retai, į kelionę ji kartu su vaikais leidosi I. Trinkūnaitės šeimos kvietimu. Skelbiama, kad iš dalies kelionė buvo apmokėta ne savo lėšomis.

Be to, už finansinius nusikaltimus kalėjęs „Foxpay“ savininkės Ievos Trinkūnaitės sugyventinis Vilhelmas Germanas dirbo ministrės Monikos Navickienės vyro Mindaugo Navicko įmonėje „LITLAB“, skelbė naujienų portalas 15min.lt.

Kaip trečiadienį BNS patvirtino Vyriausybės spaudos tarnyba, „Foxpay“ akcininkė Ieva Trinkūnaitė bandė įsigyti M. Navicko įmonę „Litlab“, tačiau atsisakė šių ketinimų svarstant šį sandorį vyriausybinėje strateginių įmonių sandorius tikrinančioje komisijoje.

Tarnyba nurodė, jog nepaisant to, kad Finansinių paslaugų technologijų grupės „ISun“ steigėja ir valdybos pirmininkė I. Trinkūnaitė atsisakė ketinimų įsigyti „Litlab“ patikrinimas tęstas pačios komisijos iniciatyva.

Patikrinimo metu nustatyta I. Trinkūnaitės kaip galimos strateginės investuotojos neatitiktis nacionalinio saugumo interesams.