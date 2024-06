Navickienei traukiantis iš ministrės pareigų, situaciją aptars prezidentas su premjere

Konservatorių politikė sprendimą trauktis priėmė trečiadienį vakare. Tą jį padarė viešojoje erdvėje kylant vis daugiau abejonių dėl jos pačios ir sutuoktinio Mindaugo Navicko ryšių su įmone „Foxpay“, šios bendrovės savininke Ieva Trinkūnaite ir jos sugyventiniu, anksčiau už finansinius nusikaltimus kalėjusiu Vilhelmu Germanu.

M. Navickienė šiuo metu laikinai eina ir švietimo ministrės pareigas.

Naujienų portalas „Delfi“ anksčiau skelbė, kad finansinių technologijų įmonė „Foxpay“ 2022 metais laimėjo Informacinės visuomenės plėtros komiteto konkursą aptarnauti atsiskaitymus per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą, mokant 34 centus (be PVM) už vieną transakciją (apie 72 tūkst. transakcijų per mėnesį). Portalo šaltinių teigimu, tokios paslaugos verslui įkainis yra 7 centai už transakciją, jei jų per mėnesį atliekama daugiau nei 50 tūkstančių.

„Foxpay“ įmonės vadovo Sauliaus Galatilčio teigimu, bendrovė 2022 metais skelbtame Informacinės visuomenės plėtros komiteto konkurse dalyvavo ir sutartį vykdo pagal visus reikalavimus, o konkrečių paslaugų kainodara yra pagrįsta. Be to, iki tol komiteto teiktos mokėjimų tarpininko paslaugos kainavo daugiau nei pasiūlė „Foxpay“.

Įmonei trumpai vadovavo bei jos valdyboje dirbo M. Navickienės sutuoktinis M. Navickas, tačiau į viešumą iškilus informacijai apie įmonės atžvilgiu atliekamus tyrimus, praėjusią savaitę jis nutarė iš bendrovės pasitraukti.

M. Navickienė anksčiau tikino, kad įmonė, kurioje dirbo jos sutuoktinis, nėra dalyvavusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešuosiuose pirkimuose.

Šią savaitę ėmė ryškėti ir daugiau aplinkybių apie M. Navickienės šeimos verslo ryšius.

Vyriausybės spaudos tarnyba trečiadienį BNS patvirtino, kad „Foxpay“ akcininkė I. Trinkūnaitė bandė įsigyti M. Navicko įmonę „Litlab“, tačiau atsisakė šių ketinimų svarstant šį sandorį vyriausybinėje strateginių įmonių sandorius tikrinančioje komisijoje.

Tarnyba nurodė, jog nepaisant to, kad Finansinių paslaugų technologijų grupės „ISun“ steigėja ir valdybos pirmininkė I. Trinkūnaitė atsisakė ketinimų įsigyti „Litlab“, patikrinimas tęstas pačios komisijos iniciatyva.

Patikrinimo metu nustatyta I. Trinkūnaitės kaip galimos strateginės investuotojos neatitiktis nacionalinio saugumo interesams.

I. Trinkūnaitė yra M. Navickienės sutuoktinio brolio žmonos sesuo. Ministrė anksčiau tikino su „Foxpay“ savininke bendraujanti „itin retai“ bei nežinojusi apie rizikas, susijusias su pastarosios sugyventiniu, anksčiau už finansinius nusikaltimus kalėjusiu V. Germanu.

Kaip trečiadienį skelbė portalas „15min“, V. Germanas pernai kurį laiką dirbo M. Navicko valdomoje įmonėje „Litlab“.

Tas pats portalas pranešė, kad M. Navickienė patvirtino pernai per savo atostogas į Dubajų privačiu lėktuvu skridusi kartu su I. Trinkūnaite ir V. Germanu.