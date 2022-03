Tiesiogiai iš Vyriausybės: Šimonytės ir Navickienės komentarai

Spaudos konferencijoje dalyvauja ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė ir Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Vyriausybė sprendė dėl vaiko priežiūros, darbo ir šeimos derinimo pokyčių

Vyriausybė trečiadienį sprendė dėl vaiko priežiūros, darbo ir šeimos pareigų derinimo bei darbo santykių reguliavimo pokyčių, kurie įsigaliotų nuo šių metų rugpjūčio.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo įtvirtinti neperleidžiamas atostogas vaikui prižiūrėti – du mėnesius mamai ir du mėnesius tėčiui. Juos bus galima imti visus iš karto arba dalimis, pakaitomis su kitu iš tėvų, tačiau ne tuo pačiu metu. Jei kuris nors iš tėvų nepasinaudos savo atostogų dalimi, kitas jos perimti negalės ir apmokamų atostogų trukmė sumažės.

Tais atvejais, kai vaiką augina vienas iš tėvų, jis galės gauti išmoką ir už papildomą dviejų mėnesių atostogų dalį.

Taip pat siūloma įtvirtinti naują vaiko priežiūros išmokų modelį: išmoka būtų mokama pasirinktinai, iki vaikui sueina 18 mėnesių – 60 proc. kompensuojamojo uždarbio, arba kol vaikui sueina dveji metai, pirmaisiais metais mokant 45 proc., antraisiais – 25 proc. kompensuojamojo atlyginimo.

Neperleidžiamais atostogų mėnesiais išliktų galimybė dirbti, tačiau papildomai gaunamos pajamos proporcingai sumažintų vaiko priežiūros išmoką. Jei pajamos būtų didesnės už išmoką, ji nebūtų mokama.

Be to, vietoj šiuo metu reikalaujamo 12 mėnesių per paskutinius dvejus metus socialinio draudimo stažo tėvystės išmokai gauti siūlomas 6 mėnesių stažas. Įteisinama tėvystės išmoka gimus negyvam vaikui arba mirus vaikui atostogų metu.

Darbo kodekse taip pat siūloma įtvirtinti, kad ne visas darbo laikas nustatomas, taip pat nemokamos atostogos suteikiamos ne tik kai slaugomas šeimos narys, bet ir kartu su darbuotoju gyvenantis asmuo.

Taip pat siūloma pailginti teisę į ne visą darbo laiką darbuotojams, auginantiems vaikus iki 8 metų (vietoj 3 metų). Darbdavys privalės tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu, jei jis augina vaiką iki 8 metų (dabar iki 3 metų) ar slaugo šeimos narį arba kartu gyvenantį asmenį, taip pat privalės suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei jis turi skubių priežasčių šeimoje ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju.

Darbdavys taip pat turės informuoti darbuotoją apie išbandymo termino trukmę ir sąlygas, darbo sutarties pasibaigimo tvarką, viršvalandžių nustatymo ir apmokėjimo tvarką.

Ministerijos teigimu, dėl šių pataisų papildomai šiemet reikėtų apie 8,5 mln. eurų „Sodros“ biudžeto lėšų.

Pasak ministerijos, siekiant derinti šeiminius ir darbinius santykius, skatinti tėvus bendrai dalintis vaiko priežiūra, įtraukti moteris į darbo rinką ir užtikrinti darbuotojų teisę būti informuotiems apie jų darbo sąlygas, Lietuva į nacionalinę teisę iki 2022 metų rugpjūčio turi perkelti dvi Europos Sąjungos direktyvas.