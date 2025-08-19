Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas atverčiama Birštono merės Nijolės Dirginčienės „čekiukų“ bylą

2025-08-19 06:48 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-19 06:48

Kauno apygardos teismas antradienį atvers Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės „čekiukų“ bylą, bet jos tikriausiai nepradės nagrinėti, nes yra gavęs prašymų posėdį atidėti.

Nijolė Dirginčienė (nuotr. Elta)

Kauno apygardos teismas antradienį atvers Birštono savivaldybės merės Nijolės Dirginčienės „čekiukų“ bylą, bet jos tikriausiai nepradės nagrinėti, nes yra gavęs prašymų posėdį atidėti.

REKLAMA
3

„Yra gautas advokato (Gintaro – BNS) Černiausko prašymas dėl teismo posėdžio atidėjimo“, – BNS nurodė teismo pirmininko patarėjas Marius Jonaitis, pažymėjęs, kad posėdį prašoma atidėti dėl N. Dirginčienės užimtumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismui laikinai atstovaujančio M. Jonaičio žiniomis, gynyba pateikusi du prašymus posėdį atidėti, teismas dėl to turėtų apsispręsti antradienį. Tikėtina, jog byla nebus pradėta iš esmės nagrinėti, tik suderintos būsimų posėdžių datos.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, socialdemokratės N. Dirginčienės „čekiukų“ baudžiamoji byla teismui perduota liepos pradžioje, joje politikė kaltinama sukčiavimu, piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu ir disponavimu suklastotais dokumentais.

REKLAMA

Apgaule savo naudai įgijo 6 tūkst. 317 eurų

Bylos duomenimis, 2019–2021 metais N. Dirginčienė, eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, manoma, suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas apie neva patirtas degalų, interneto paslaugų, įrangos, transporto priemonės remonto išlaidas.

Ikiteisminio tyrimo metu teisėsauga nustatė, kad politikė apgaule savo naudai šitaip įgijo 6 tūkst. 317 eurų, priklausiusių Birštono savivaldybės administracijai.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, pareigūnų teigimu, N. Dirginčienė tyčia pažeidė tarybos nario veiklą reglamentuojančius teisės aktus, tai darė sistemingai, ilgą laiką, taip pakenkdama Birštono savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkindama jų prestižą.

Pernai gruodį įtarimų sulaukusi Birštono merė juos atmetė. Ji tvirtino nepiktnaudžiavusi tarybos nario veiklai skirtomis lėšomis, o sumą, dėl kurios kilo klausimų, grąžinusi į biudžetą.

Ilgametė socdemė taip pat sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP).

Birštono savivaldybei N. Dirginčienė vadovauja nuo 2008 metų. Pastaruosiuose 2023-iųjų savivaldybių tarybų rinkimuose ji mere buvo išrinkta pirmajame ture, gavusi per 54 proc. rinkėjų palaikymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų