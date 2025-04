Teismas atmetė tiktoke žmogžudystę transliavusio vyro skundą, jis lieka kalėti 12 metų

Pernai Panevėžio apygardos teismas Rokiškio rajono gyventoją O. Jasaitį nuteisė už žmogžudystę ir turto sugadinimą bei viešosios tvarkos pažeidimą.

Apeliaciniame skunde O. Jasaičio advokatė Lidija Blinkevičienė prašė panaikinti Panevėžio apygardos teismo nuosprendį, nužudymą perkvalifikuoti į nužudymą labai susijaudinus, už tokį nusikaltimą numatyta daug švelnesnė bausmė.

Teisėjų kolegija apeliacinį skundą atmetė.

Žmogžudystę transliavo tiktoke

Anksčiau jau ne kartą teistas ir kalėjęs O. Jasaitis 2023-iųjų rugpjūčio 28 dieną namo kieme metė medinę kaladę ir akmenį į automobilio „VW Golf“ langus, rugsėjo 8-osios naktį daugiabučio laiptinėje sulaužė kaimynės buto duris.

Dar po kelių dienų daugiabučio namo laiptinėje šūkavo, sudaužė gėlių vazonus ir baldus, metė plytgalį į buto duris, o paskui kieme nulaužė automobilio „VW Passat“ veidrodėlį.

Spalio 24-osios naktį, apie 2 val., nužudė žmogų – mirtinai jį suspardė, tai transliavo per „TikTok“. Beje, tuo metu O. Jasaitis privalėjo būti namuose, nes jam buvo paskirtas namų areštas.

Teisme O. Jasaitis tvirtino, kad jam atėjus pas draugą G. P., tarp jų kilo žodinis konfliktas, kadangi nukentėjusysis tyčiojosi iš jo sūnaus fizinio trūkumo ir sudavė jam kumščiu į veidą, kilo muštynės.

Vėliau G. P. nuėjo į virtuvę ir grįžo su peiliu rankoje. O. Jasaitis teigė, kad dėl to labai susijaudinęs, išsigandęs ir, būdamas afekto būsenoje, ėmė G. P. spardyti.

Nuteistojo teigimu, jis norėjo apsiginti, nesuprato ką daro, nebevaldė savęs, nenorėjo nukentėjusiojo nužudyti. Tačiau O. Jasaičio versiją paneigė jo paties surengta žmogžudystės transliacija bei jos įrašai.

Kaip rašoma nutartyje, iš transliacijos matyti, kad G. P. neketino jo nužudyti, atvirkščiai, bandė nuraminti, o O. Jasaitis nebuvo afekto būsenoje.

Pamatęs kraują „sužverėja“

Teisme apklausta O. Jasaičio motina teigė, kad sūnus yra „geras, neįgalus nuo vaikystės, gydytas“. Tačiau ji paaiškino, jog sūnus labai agresyvus, greitai užsiplieskiantis, pamatęs kraują „sužvėrėja ir pasidaro žiaurus“.

Pasak motinos, sūnui negalima vartoti alkoholio, nes tada jis tampa agresyvus, o tą vakarą jis buvo neblaivus.

Kaimynų, girdėjusių vyrų ginčą, teigimu, konfliktas kilo dėl „kažkokių senų reikalų“, o ne dėl O. Jasaičio vaiko.

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, peržiūrėjusi žmogžudystės vaizdo įrašą, konstatavo, kad „nuteistasis ypatingai agresyviai nusiteikęs, šaukia, rėkia ant nukentėjusiojo, vartodamas necenzūrinius, žeminančius nukentėjusįjį G. P. žodžius, neduoda šiam pasakyti nė žodžio“.

Vaizdo įraše užfiksuota, kaip O. Jasaitis spardo jau gulintį, nejudantį G. P. Anot teismo, O. Jasaitis „gan ramiu balsu“ klausia, ar G. P. žino, už ką gavo, vis kartoja „kas aš esu, kas aš esu“, keikiasi. Paskui jis nueina į virtuvę, įpila į puodelį vandens ir, grįžęs prie nukentėjusiojo, išpila šiam ant veido.

Apeliacinio teismo nutartyje rašoma, kad po to O. Jasaičio elgesys ima keistis – jis pradeda šaukti ant gulinčio ir nerodančio jokių gyvybės ženklų G. P., sakydamas, jog šis apsimetinėja, kad miršta („neapsimesk, kad dvėsi“), toliau spardo nukentėjusįjį.

Kamerą atsukęs į save pradeda šaukti, kelis kartus pakartodamas, kad G. P. „papjaus“, „užmuš“, linki šiam „nudvėsti“.

Galiausiai O. Jasaitis, dairydamasis, pradeda balsu svarstyti, kad reikėtų ką nors pasiimti iš nukentėjusiojo buto, sakydamasis „ką jis čia turi“.

Teismas nepatikėjo O. Jasaičio versija, kad mirtinas konfliktas kilo dėl to, jog G. P. pasišaipė iš jo vaiko. Nutartyje rašoma, kad daryti išvadą, jog konfliktas kilo dėl to, kad G. P. įžeidė O. Jasaitį, pasišaipydamas iš jo mažamečio vaiko neįgalumo, nėra jokio pagrindo.

„Pažymėtina, kad byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių glaudžius, artimus socialinius ryšius tarp O. Jasaičio ir jo dviejų mažamečių vaikų, kas suponuotų staigų didelį susijaudinimą ir tokį žiaurų atsaką. Atvirkščiai, kaip nurodė nuteistojo motina, jos sūnus gyvena vienas, vaikų neaugina“, – rašoma teismo nutartyje.

Be to, tokią versiją O. Jasaitis pareigūnams nurodė tik praėjus daugiau negu trims mėnesiams po žmogžudystės, per trečią apklausą.