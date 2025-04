Klaipėdos teisme – šuns sunkiai sužalotos mažametės byla

Kaip pirmadienį pranešė Klaipėdos apylinkės teismas, Europos aviganio mišrūno savininkui pareikštas kaltinimas dėl to, kad jis nuosavo namo kieme šunį laikė nepririštą, be antsnukio ir be priežiūros, todėl šis užpuolė, apkandžiojo ir nepataisomai subjaurojo pavėsinėje sėdėjusios mažametės veidą.

Mergaitei padaryti sužalojimai atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą.

Kaltinimai pareikšti dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo. Už šio nusikaltimo padarymą baudžiama laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Teisiamasis posėdis numatytas balandžio 24 dieną.