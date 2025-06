Teismas atmetė „čekiukų“ byloje nuteisto buvusio Jonavos tarybos nario Galimovo skundą VRK

ELTA primena, kad gegužę, remdamasi Rinkimų kodeksu, VRK nutarė panaikinti tuometinio Jonavos rajono tarybos nario Ž. Galimovo mandatą. Komisija šį sprendimą po Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžio, kuriuo minėtas politikas nuteistas „čekiukų“ byloje.

Ž. Galimovui yra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ir savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas 3 metams. Po Apeliacinio teismo verdikto nuosprendžiai įsiteisėja iškart.

REKLAMA

REKLAMA

Ž.Galimovas kreipėsi į teismą dėl esą neteisėto savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo.

REKLAMA

„Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis sukuria teisinį ribojimą į ateitį, t. y. draudžia pareiškėjui būti išrinktam ar paskirtam ateinančius trejus metus, bet neeliminuoja rinkimų būdu jau įgytos pareigybės. Teismo nuosprendyje nenurodyta, jog pareiškėjo mandatas panaikinamas. Komisija neturi diskrecijos peržengti teismo nuosprendžio ribas. Sprendimą dėl asmens teisinio statuso ribojimo gali priimti tik teismas“, – rašoma skunde.

REKLAMA

REKLAMA

Buvęs tarybos narys taip pat skundėsi, kad VRK, priimdama sprendimą, pažeidė esmines procesines teises, nes pareiškėjui nebuvo suteikta teisė būti išklausytam, jam nebuvo pranešta apie svarstymą, be to, sprendimas yra be motyvuotos analizės dėl Baudžiamojo kodekso taikymo poveikio.

„Šie pažeidimai prieštarauja ne tik Rinkimų kodeksui, bet ir kitiems teisės aktams, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principams“, – teigė jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad VRK padarė pagrįstą išvadą, kad Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimai nutrūko nesuėjus terminui, pripažino negaliojančiu pareiškėjui išduotą savivaldybės tarybos nario pažymėjimą bei pripažino, kad, Jonavos rajono savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai, šios savivaldybės tarybos nare tampa Lina Astrauskė.

REKLAMA

LVAT nusprendė, kad tikrinama VRK sprendimo dalis iš esmės atitinka tokiam administraciniam sprendimui keliamus reikalavimus, o nustatyti procedūriniai pažeidimai nelaikytini sudarančiais pakankamą pagrindą panaikinti sprendimą.

Tuometis Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Ž. Galimovas pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo tarnyba, svetimo turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo. Šį nuosprendį patvirtino Lietuvos apeliacinis teismas.

REKLAMA

Tai antras Lietuvos apeliacinio teismo verdiktas vadinamosiose „čekiukų“ bylose. Pernai „čekiukų“ byloje šis teismas patvirtino Jonavos mero M. Sinkevičiaus kaltę. Vėliau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jo bylą nutraukė, o meras grįžo į savo postą.

„Vis dėlto, kolegija atkreipė dėmesį, kad laikotarpis tas pats, kalbama apie Jonavos savivaldybę, abiejose bylose skiriasi turtinės žalos dydis, Ž. Galimovui inkriminuota 7 kartus didesnė žala”, – sakė Apeliacinio teismo teisėja Virginija Liudvinavičienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ž. Galimovui inkriminuotas 55 apyskaitų suklastojimas, o M. Sinkevičius kaltintas suklastojęs 16 apyskaitų. Be to, M. Sinkevičius pinigus grąžino vos prasidėjus tyrimui.

Bylos duomenimis, Ž. Galimovas nuo 2019 m. balandžio 11 d. iki 2023 m. balandžio 17 d., eidamas Jonavos savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai sąmoningai ir sistemingai klastojęs dokumentus – 55 išmokų avanso apyskaitas, jose pateikdamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas kuro, telefono, transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.

REKLAMA

Kaip skelbė prokuratūra, Ž. Galimovas savivaldybės buhalterijai pateikdamas, įtariama, suklastotus finansinius dokumentus, apgaule įgijo daugiau nei 10,5 tūkst. eurų Jonavos rajono savivaldybės administracijos lėšų. Po Apeliacinio teismo verdikto ši suma sumažėjo iki 10,2 tūkst. eurų.

Nuosprendis dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.