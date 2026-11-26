Tokį sprendimą priėmė Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras, įvertinęs duomenų visumą ir konstatavęs, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, pranešė Generalinė prokuratūra.
„Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog labiausiai tikėtina gaisro priežastis – degių medžiagų savaiminis užsiliepsnojimas“, – rašome pranešime.
Anot jo, duomenų, kad jis kilo nesilaikant teisės aktų, ikiteisminio tyrimo metu negauta, taip pat nebuvo duomenų, kurie patvirtintų tyčinio padegimo versiją.
„Atlikus visus būtinus tyrimo veiksmus, nebuvo nustatyta ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimų, susijusių su gaisro kilimu ar išplitimu“, – teigia prokuratūra.
Anot jos, „Ecoservice“ sostinės Gariūnų gatvėje atliekas tvarkė pagal Aplinkos apsaugos agentūros išduotą taršos leidimą. Tyrimo duomenimis, gaisro metu sudegė beveik 135 tonos nepavojingų atliekų, kai kurios jų laikytos techniniame reglamente nenumatytoje vietoje, tačiau šis pažeidimas neturėjo įtakos gaisrui.
Anot pranešimo, ikiteisminio tyrimo metu apklausta daugiau nei 30 liudytojų. Jo medžiaga perduota Aplinkos apsaugos departamentui.
Kaip rašė BNS, gaisras sostinėje netoli Gariūnų turgavietės esančioje bendrovės teritorijoje kilo 2023-ųjų rugpjūčio 5-ąją, tą pačią dieną jis buvo lokalizuotas, žmonės per jį nenukentėjo. Gaisrą gesino didelės ugniagesių pajėgos, taršos dėl dūmų vilniečiai iš esmės nejuto, nes vėjas juos nešė tolyn nuo miesto.
„Ecoservice“ tuomet skelbė, jog įmonėje vykdomi procesai ir veikla yra griežtai kontroliuojami, atliekų kiekių apskaita vykdoma griežtai laikantis reikalavimų, tam naudojama GPAIS sistema.