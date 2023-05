Teises dėl girtumo praradusi Gintarė Skaistė už kurą ir transportą išnaudojo tūkstančius eurų

G. Skaistė nuo 2007 m. buvo Kauno miesto savivaldybės tarybos nare. 2013 m. politikė įkliuvo policijos pareigūnams būdama neblaivi už vairo. Jai buvo nustatytas lengvas 0,8 promilės girtumas.

Nors dabartinė finansų ministrė teigė, kad nuoširdžiai gailisi, Kauno apylinkės teismas tų pačių metų G. Skaistei skyrė tūkstančio litų baudą ir metams atėmė teisę vairuoti automobilį.

Nors G. Skaistė nebeturėjo teisės vairuoti, ji vis tiek iš savivaldybės biudžeto kompensuodavo savo transporto išlaidas.

Kaip rodo naujienų portalo tv3.lt turimos ataskaitos, 2013 m. balandžio-rugsėjo mėnesiais G. Skaistė transporto išlaidoms iš viso išleido 7236,44 eurus (2095,81 eurus) arba vidutiniškai 1206 litus (349 eurus) per mėnesį.

Nuo 2013 m. spalio iki 2014 m. gruodžio G. Skaistė kiekvieną mėnesį vidutiniškai transporto išlaidoms išleisdavo virš 1 tūkst. litų (daugiau nei 289 eurus).

Lietuvoje įvedus eurą 2015 metais G. Skaistės išlaidos transportui vidutiniškai siekė 160–312 eurų per mėnesį. 2016 m. G. Skaistė transportui išleido vos 42 eurus, nes buvo išrinkta į Seimą ir ėmė darbuotis parlamente.

Tais pačiais 2013 m. G. Skaistė žurnalistams įkliuvo ir Kauno savivaldybėje gurkšnodama alkoholinius gėrimus. Tuometinis miesto meras Andrius Kupčinskas stebėjosi, kad į tarybos posėdį po pertraukos susirinko mažai narių.

Pasirodo, kad grupelė politikų poilsio kambaryje gurkšnojo gaiviuosius gėrimus bei vyną ir brendį. Tarp jų buvo ir G. Skaistė. Vienas iš pasisėdėjimo dalyvių žurnalistams teigė, kad progos jokios nebuvo, tiesiog „tortas su šnapsu“.

Skaistė atsiprašė žmonių

G. Skaistė praėjusį ketvirtadienį atsiprašė žmonių, kuriuos nuvylė situacija dėl politikų išlaidų savivaldybių tarybose.

Ministrė taip pat sako, kad reikėtų tobulinti šių išlaidų reglamentavimą.

„Atsiprašau tų žmonių, kuriuos nuvylė susidariusi situacija ir jei tų klausimų žmonėms kyla, akivaizdu, tam tikrą teisinį reglamentavimą reikėtų tobulinti ir manau, Seimas pasirengęs tuos sprendimus taip pat padaryti“, – žurnalistams Seime sakė ministrė.

Jos teigimu, Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, kaip atsiskaitoma už kanceliarines išlaidas, nėra tobula, ją reikėtų taisyti, kad klausimų visuomenei būtų mažiau.

„Seimo nariai taip pat turi nemažai iniciatyvų kaip būtų galima aiškiau reglamentuoti savivaldybės tarybos narių išlaidas, manau, artimiausiu metu tas ir bus padaryta“, – teigė G. Skaistė.

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje nagrinėjamos jos pačios, švietimo ministrės Jurgitos Šiugždinienės ir kultūros ministro Simono Kairio išlaidos jiems dirbant Kauno miesto savivaldybės taryboje.

Praėjusį trečiadienį paviešintose S. Kairio ataskaitose matyti, kad jam dirbant Kauno taryboje išlaidos siekė daugiau kaip 35 tūkst. eurų, o G. Skaistės – daugiau kaip 20 tūkst. eurų. S. Kairys taryboje dirbo šešerius su puse metų, G. Skaistė – ketverius metus.

Prieš kelias savaites visuomenininkas Andrius Tapinas viešino, kad J. Šiugždinienės išlaidos jai dirbant Kauno miesto savivaldybės tarybos nare 2019–2020 metais siekė 13,8 tūkst. eurų.

Teisėsauga atlieka tiek viešojo intereso gynimo, tiek ikiteisminius tyrimus dėl tarybos narių išlaidų dalyje savivaldybių.

Matijošaitis per kadenciją gavo 42 tūkst. eurų išmokų

Kauno meras Visvaldas Matijošaitis praėjusią kadenciją gavo apie 42,3 tūkst. eurų tarybos nario veiklai arba vidutiniškai 887 eurus per mėnesį, didžiąja dalimi šių lėšų apmokėtos transporto išlaidos.

Savivaldybės vadovas į klausimus apie lėšų panaudojimą neatsako.

Kaip rodo savivaldybės paviešintos mero ataskaitos, didžiausia transportui V. Matijošaičio skirta suma siekė 2079 eurus 2019 metų paskutinįjį ketvirtį arba vidutiniškai 693 eurus per mėnesį.

Kanceliarinėms išlaidoms meras praėjusią kadenciją skirdavo 63–674 eurus per ketvirtį, telefonui – 129-596 eurus, internetui – 84-425 eurus per ketvirtį. Mero transporto išlaidos siekdavo 1255–2079 eurus per ketvirtį.

BNS paklausė Kauno mero, kokioms reikmėms naudojo transporto išlaidas ir ar darbo metu jis važinėja nuosavu automobiliu, keliems ir kokiems automobiliams meras naudojo šias išlaidas.

Taip pat, ar turėjo sutarčių su „Vičiūnų grupe“, kurios vienas akcininkų yra, arba su „Autovici“, kuriai vadovauja mero sūnus, tarybos narys Šarūnas Matijošaitis.

V. Matijošaitis į šiuos klausimus neatsakė, motyvuodamas prokurorų pradėtu tyrimu.

„2011 metais, atėjęs į Kauno miesto tarybą, jau radau tuo metu galiojusią tvarką dėl išmokų tarybos nariams ir atsiskaitymo už patirtas išlaidas. Kas ir kodėl ją tokią priėmė, gali atsakyti tik prieš tai buvusieji valdžioje. Nepuolėme nieko keisti, nes ir taip buvo ką veikti mieste – koncentravomės į darbus, o ne popierizmus“, – BNS penktadienį perduotame komentare teigė V. Matijošaitis.

„Daugiau dabar nieko negaliu pridurti, nes žiniasklaida pranešė, kad prokurorai atlieka tyrimą – negalima jam trukdyti papildomais išankstiniais komentarais“, – nurodė jis.

Visuomenininkui Andriui Tapinui ėmus kelti klausimus dėl įvairių savivaldybių tarybos narių lėšų panaudojimo skaidrumo, prokuratūros pradėjo tyrimus dėl galimai pažeisto viešojo intereso dalyje savivaldybių. Toks tyrimas vykdomas ir dėl Kauno miesto savivaldybės lėšų.

Taip pat pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl galimo piktnaudžiavimo Neringoje, Šiauliuose, Mažeikiuose, Šilutėje ir Pagėgiuose.

V. Matijošaitis, praėjusiais metais skelbtais turto deklaracijų duomenimis, patenka į turtingiausių Lietuvos politikų dešimtuką ir yra deklaravęs 5 mln. eurų vertės turto.

Naujienų portalas tv3.lt skelbė, kad visuomenininkas Andrius Tapinas ir toliau vykdo savivaldybių tarybų išlaidų skaidrinimo akciją. Pirmadienį jis pasidalino situacija Kaune. Skelbiama, kad per nepilną kadenciją iš miesto biudžeto Kauno tarybos nariams išmokėta 1,6 mln. eurų.

Naujienų portalas tv3.lt finansų ministrės Gintarės Skaistės paklausė komentaro, gavę atsakymus, tekstą papildysime.