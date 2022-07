Tapinas parodė, ką Ukrainoje veikia lietuvių pirkti dronai: „Nežinau, ar esu matęs gražesnį vaizdą“

„Mūsų dronai Magyla-1 ir Magyla-2 atlieka 3 žvalgybines misijas. Vrubivkos ir Loskutivkos apylinkėse pastebi priešo techniką. Prisitaiko, fiksuoja 18 objektų – tankus T64 ir T72, BTRus (šarvuočiai – red. past.), kitas kovines mašinas.

Perduoda informaciją ir tikslias koordinates Ukrainos artilerijai. Pakyla aukščiau. Grįžta. Fiksuoja dūmų kamuolius. Ukrainiečiai patvirtina, kad priešas sunaikintas. Užduotis įvykdyta. Magylos nusileidžia žaliuojančiame lauke. Nežinau, ar esu matęs gražesnį vaizdą“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė A. Tapinas.

EOS C-VTOL drones bought by Lithuanians and named Magylas - at work.



18 Russian combat vehicles spotted, coordinates sent to Ukrainian artillery units.



Results - Russian tanks destroyed, Magylas safely landed.



Glory to Ukraine. Best investment ever pic.twitter.com/P5acjJ4w5b