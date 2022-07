Išgirskite: legendinės dainos „Bayraktar“ autorius sukūrė „himną“ naujausiems Ukrainos ginklams

Šį kartą daina skirta į Ukrainą iš JAV pristatytoms salvinės raketų ugnies sistemoms HIMARS.

Ukrainietiškai dainuojamoje dainoje skamba tokie žodžiai: „Iš Valstijų atvyko mūsų ginklų draugas, susipažinkite – HIMARS! Raketa po raketos į purvinus priešus jis išleidžia visą mūsų įniršį. Jis daro viską be bereikšmių žodžių“.

Išgirsti visą dainą ukrainietiškai su angliškai subtitrais galite čia:

New song about HIMARS from Taras Borovko (author of Bayraktar hit).



I think the word HIMARS is music to every Ukrainian's ear today.



english subtitles 🇺🇦 pic.twitter.com/9DROiE223u