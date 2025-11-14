 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Taminskas Rygoje aptars „Rail Baltica“ ir karinio mobilumo projektus

2025-11-14 06:34 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 06:34

Penktadienį susisiekimo ministras Juras Taminskas Rygoje susitiks su Latvijos transporto ministru Ačiu Švinka ir Estijos Infrastruktūros ministerijai vadovaujančiu Kuldaru Leisu. Metiniame Baltijos šalių ministrų susitikime ketinama kalbėti apie „Rail Baltica“ ir bendrų susisiekimo bei karinio mobilumo projektų eigą ir finansavimą.

Juras Taminskas

Penktadienį susisiekimo ministras Juras Taminskas Rygoje susitiks su Latvijos transporto ministru Ačiu Švinka ir Estijos Infrastruktūros ministerijai vadovaujančiu Kuldaru Leisu. Metiniame Baltijos šalių ministrų susitikime ketinama kalbėti apie „Rail Baltica" ir bendrų susisiekimo bei karinio mobilumo projektų eigą ir finansavimą.

0

„Ministrai įvertins „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“ progresą, tarsis dėl didesnio finansavimo transporto projektams iš Europos Sąjungos", – Susisiekimo ministerijos pranešime cituojamas J. Taminsko atstovas spaudai Lukas Paškevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Be to, dėl geopolitinių įtampų ir kibernetinių atakų kylančių grėsmių transporto sistemoms, bus kalbama apie tai, kad būtina stiprinti koordinavimą ir užtikrinti papildomus finansinius išteklius infrastruktūros apsaugai bei atsparumui stiprinti“, – pridūrė jis.

Tai bus pirmasis ministro J. Taminsko užsienio vizitas.

Rygoje viešėsiantis ministras taip pat dalyvaus 44-ojoje Baltijos Asamblėjos ir 31-ojoje Baltijos Tarybos sesijose.

„Rail Baltica“ projekto statybos Lietuvoje išplėstos iki 114 km tarp Kauno ir Panevėžio. Kitame ruože nuo sienos su Lenkija iki Jiesios (Kauno) jau baigtas teritorijų planavimas – vykdomi europinės vėžės projektavimo darbai, išperkama žemė. 

Baltijos šalys taip pat siekia didesnio Europos finansavimo transporto projektams, siekiant spartesnės integracijos į šio regiono transporto tinklą bei gerinti karinio mobilumo jungtis su europinėmis valstybėmis.

„Rail Baltica“ projektui įgyvendinti iki 2030 metų Baltijos šalims reikia papildomų 10 mlrd. eurų, Lietuvai – 4 mlrd. eurų.

Šių metų gegužę Baltijos šalių ministrai pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama papildomo Europos Sąjungos finansavimo „Rail Baltic“ projektui.

