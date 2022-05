Sviatlana Cichanouskaja ragina lietuvius nevykti į Baltarusiją pigesnių produktų: tai triukas

Valstybės saugumo departamentas anksčiau irgi yra paraginęs Lietuvos piliečius būti atsargiems, nes vykstant į Baltarusiją mūsų šalies piliečiai gali sulaukti nepageidaujamo slaptųjų tarnybų dėmesio. Toks nepageidaujamas dėmesys gali būti bandymas verbuoti, šantažuoti, versti teikti baltarusių tarnybas dominančią informaciją.

„Aliaksandrui Lukašenkai labai reikia pinigų. A. Lukašenka paskelbė vadinamąjį bevizį režimą iki metų pabaigos. Raginu lietuvius be būtinybės nepasiduoti šiam pigiam triukui, nes vykdami į turistinę-pramoginę kelionę jūs vykstate į šalį, kur kenčia daugiau nei 1200 politinių kalinių ir jų šeimų. Ten, kur pavojus gresia už bet kokį laisvą žodį. Net už tai, kad naudojo Lietuvos istorinį herbą ar Vytį baltarusius areštavo, baudė baudomis. Labai laukiame visų lietuvių, kurie visada buvo ir lieka mūsų geri kaimynai, Baltarusijoje, bet tik laisvoje ir demokratinėje Baltarusijoje, kurią mes būtinai sukursime. Visada yra pasirinkimas tarp to, kas naudinga, ir to, kas teisinga. Užuot pabandžius sutaupyti ar uždirbti porą eurų (be abejo tai gali būti naudinga), lai kiekvienas tegul paaukos keletą eurų Ukrainai ar politinių kalinių šeimoms“, – kreipdamasi parlamento salėje sakė S. Cichanouskaja.

Baltarusių opozicijos lyderė taip paragino Lietuvos įmones nevykdyti jokios veiklos Baltarusijoje, nes taip finansuojamas nedemokratinis A. Lukašenkos režimas, kuris 2020 metais fiziškai susidorojo su opozicija: vieni pabėgo į Lietuvą ar Lenkiją, kiti buvo susodinti į kalėjimus.

S. Cichanouskaja gyvena ir dirba Vilniuje: čia ji su vaikais atsidūrė 2020 metų pabaigoje, kai po suklastotų prezidento rinkimų siekdamas išlaikyti valdžią A. Lukašenka ėmėsi smurtinių priemonių prieš opoziciją. S. Cichanouskaja prezidento rinkimuose dalyvavo vietoje savo vyro Sergejaus, kuris buvo ir tebėra įkalintas Baltarusijoje.

Šiuo metu laikoma, kad Baltarusija nėra nepriklausoma valstybė, nes prieš užpuldama Ukrainą Rusija į Baltarusiją įvedė savo karines pajėgas.

„A. Lukašenkos režimas yra kaip fotelis su trimis kojelėmis, ant kurių laikosi: tai represijos, pinigai ir Kremlius. Jei bent vieną tų kojelių bus sulaužyta, nugrius ir visas režimas, todėl turime toliau atimti iš režimo pinigus, galimybes vykdyti terorą ir taip pat atriboti jį nuo Kremliaus“, – mano baltarusių opozicijos lyderė.

Baltarusiai nepritaria karui

S. Cichanouskaja sako, kad baltarusių visuomenė nepritaria Rusijos bandymams įtraukti baltarusius į karą Ukrainoje. Anot jos, prieš tai, kad Baltarusija įsitrauktų į karą, pasisako 86 proc. baltarusių. Ji pabrėžė, kad baltarusiai nemažai prisidėjo trikdant Rusijos kariuomenės veiksmus Baltarusijoje prieš Ukrainą.

„Pirmosiomis karo dienomis per visą šalį nuėjo antikarinių akcijų banga, buvo pradėtas antikarinis judėjimas, pagrindiniai Baltarusijos antikarinio judėjimo uždaviniai yra šie: neleisti, kad baltarusių kariuomenė dalyvautų Rusijos kare prieš Ukrainą, sustabdyti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, visų pirma, iš Baltarusijos teritorijos, išvesti Rusijos karius iš Baltarusijos, apginti Baltarusijos nepriklausomybę nuo Rusijos. Baltarusiai supranta, kad Ukrainos pergalė priartins baltarusių pergalę“, - teigė S. Cichanouskaja.

Baltarusijos opozicijos lyderė priminė, kad baltarusiai surengė apie 80 diversijos atakų prieš geležinkelio linijas ir taip trikdė Rusijos kariuomenės judėjimą bei jos aprūpinimą, aktyvistai surengė keletą stambių išpuolių kibernetinėje erdvėje, motinos ir žmonos pradėjo kampaniją, siekdamos sustabdyti baltarusių vyrų dalyvavimą kare, solidarumo fondai, kurie buvo įkurti prieš keletą metų, dabar padeda Ukrainos pabėgėliams, apie 1500 jaunų žmonių kovoja Ukrainoje ukrainiečių pusėje.

„Vienas iš jų, devyniolikmetis Timūras, kuris dalyvavo protestuose 2020 metais. Po rinkimų jį sumušė A. Lukašenkos banditai, keletą savaičių jis praleido ištiktas komos, jo mama neatlaikė šoko ir mirė, bet Timūras atlaikė ir sugebėjo pabėgti į Europą, o kai prasidėjo karas, jis prisijungė prie baltarusių Kosto Kalinausko bataliono ir dabar kartu su ukrainiečiais kariais gina Ukrainą“, – pasakojo S. Cichanouskaja.

Nepritaria jokioms išimtims dėl sankcijų

Baltarusijos opozicijos lyderė teigė nepritarianti jokiems bandymams panaudoti Baltarusiją prekių tranzitui iš Ukrainos, nes taip iš esmės būtų panaikinamos sankcijos režimui, todėl A. Lukašenka iš to išloštų. S. Cichanouskaja konkrečiai nedetalizavo, tačiau pastaruoju metu diskutuojama, kaip būtų galima padėti Ukrainai eksportuoti grūdus, nes Rusija yra užblokavusi visus Ukrainos jūrų uostus, o transportavimas geležinkeliais yra ypač sudėtingas, nes Ukrainoje ir Lenkijoje skiriasi geležinkelių vėžės, todėl vienu metu svarstyta transportuoti grūdus per Baltarusiją į Lietuvą geležinkeliu ir tuomet gabenti jūra.

„Dabar jie išnaudoja maisto saugumo temą: tariamai, jeigu nepanaikinsite sankcijų, bus badas. Esame kategoriškai prieš bet kokius sandėrius, kurie numato tranzitą per Baltarusiją. Negalime leisti, kad režimui būtų panaikintos sankcijos. Nepamirškime, už ką tos sankcijos įvestos“, – kalbėjo Baltarusijos opozicijos lyderė.

Savo kreipimesi S. Cichanouskaja dėkojo Lietuvos visuomenei, politikams ir vyriausybėms, kurių sprendimai lėmė, jog baltarusių opozicijos veikėjai sulaukė paramos, jiems buvo išduotos vizos humanitariniais pagrindais, nepaisant pandemijos ir kitų kliūčių. Tačiau kartu ji paprašė apsvarstyti sankcijas prieš vadinamuosius Baltarusijos deputatus, kurie vienbalsiai palaikė įstatymą, kad mirties bausmė galėtų būti pritaikyta už pasikėsinimą įvykdyti teroro išpuolį. Tokie kaltinimai paprastai pateikiami opozicijos veikėjams ir aktyvistams, tarp jų ir pačiai S. Cichanouskajai.

„Leiskite padėkoti visų baltarusių vardu. Kasdien jaučiame jūsų palaikymą, mes tai labai vertiname, nors kartais ir pamirštame tai pasakyti. Jūsų pagalba neapsiriboja formaliais pareiškimais, susirūpinimo žodžiais. Bėgdamos nuo represijų, daugybė baltarusių šeimų rado laikiną prieglobstį Lietuvoje“, – antradienį teigė S. Cichanouskaja.

Kalbėti pakvietė suėjus orlaivio nutupdymo metinėms

S. Cichanouskaja antradienį kalbėti Seimo posėdyje pakviesta praėjus metams, kai pernai gegužės 23 dieną A. Lukašenkos režimas privertė Minske leistis iš Atėnų į Vilnių skridusį „Ryanair“ lėktuvą su 126 keleiviais.

Minske tuomet buvo sulaikytas tinklaraštininkas Ramanas Pratasevičius ir jo draugė Sofija Sapega. Šių metų gegužės pradžioje Vilniuje studijavusi Rusijos pilietė S. Sapega buvo Baltarusijos teismo nuteista šešerių metų laisvės atėmimo bausme.

Seimo Ryšių su visuomene skyriaus pranešime taip pat primenama, kad gegužės 21-ąją baltarusiai mini Politinio kalinio dieną, o gegužės 29 dieną sukanka dveji metai, kai S. Cichanouskajos vyras buvo sulaikytas, šiais metais jis nuteistas 18 metų laisvės atėmimo bausme.

S. Cichanouskaja po Vakarų nepripažįstamų Baltarusijos prezidento rinkimų 2020 metų rugpjūtį pasitraukė į Lietuvą ir iš čia vadovauja baltarusių opozicijai.