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TV3 naujienos > Lietuva

Sveikatos sistemos iššūkiai ir sprendimai: politikai ir medikų bendruomenė skaudžiausius klausimus

2026-10-28 06:08 / šaltinis: ELTA
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2026-10-28 06:08
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Seime trečiadienį vyks konferencija, kurioje sveikatos politikos formuotojai gydymo įstaigų vadovai ir medikų bendruomenės atstovai diskutuos apie svarbiausius šalies sveikatos sistemos iššūkius, jos finansavimą, gydytojų trūkumą ir naujų specialistų rengimo bei pritraukimo galimybes.

Vilniaus poliklinikoje – pokyčiai: štai kas keičiasi pacientams (nuotr. Organizatorių)

Seime trečiadienį vyks konferencija, kurioje sveikatos politikos formuotojai gydymo įstaigų vadovai ir medikų bendruomenės atstovai diskutuos apie svarbiausius šalies sveikatos sistemos iššūkius, jos finansavimą, gydytojų trūkumą ir naujų specialistų rengimo bei pritraukimo galimybes.

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Lietuvos ligoninių asociacijos prezidentas Gediminas Ramanauskas teigia, kad šiandien būtina atsakyti į du esminius klausimus – kas ateityje gydys Lietuvos žmones ir kaip bus užtikrintas pakankamas sveikatos sistemos finansavimas.

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„Siekiame prie vieno stalo suburti politikos formuotojus, gydymo įstaigų vadovus ir medikų bendruomenę, kad ne tik įvardytume problemas, bet ir ieškotume konkrečių, ilgalaikių sprendimų. Jau šiandien turime susitarti, kaip užtikrinsime, kad kokybiška medicinos pagalba būtų prieinama kiekvienam Lietuvos gyventojui, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos“, – pranešime cituojamas G. Ramanauskas.

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Politikai ir medikų bendruomenė Seime aptars sveikatos sistemos iššūkius

Konferencijoje taip pat bus aptariami kitų metų finansavimo pokyčiai, sveikatos sistemos būklė ir reformos eiga. Ekspertai diskutuos apie specialistų rengimą, jų pritraukimą ir išlaikymą bei sprendimus, kuriuos būtina įtvirtinti valstybės politikoje.

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Atskirą dėmesį ketinama skirti medikų rezidentų kasdienybei ir ateityje reikalingų gydytojų skaičiui. Jaunųjų gydytojų atstovai kels klausimą, kas paskatintų jaunus gydytojus rinktis darbą Lietuvoje ir kokiose gydymo įstaigose jie norėtų kurti savo profesinę ateitį.

Seimo vicepirmininkės Orintos Leiputės teigimu, sprendžiant gydytojų trūkumo problemą svarbu sudaryti sąlygas jauniems specialistams dirbti regionuose, kur jų labiausiai reikia.

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„Šiandien susiduriame su gydytojų trūkumu, todėl turime ieškoti sprendimų, kurie padėtų pritraukti jaunus specialistus ten, kur jų labiausiai reikia, ir sudarytų sąlygas jiems ten įsitvirtinti. Papildomos valstybės finansuojamos rezidentūros vietos atveria daugiau galimybių jauniems gydytojams rinktis profesinį kelią regionuose, o gyventojams – gauti reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas arčiau namų“, – pažymėjo O. Leiputė.

Konferenciją organizuoja Lietuvos ligoninių asociacija.

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