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TV3 naujienos > Lietuva

Ligoninės medikams sukilus dėl algų – naujausia žinia iš SAM

2026-10-22 17:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 17:07
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Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad ketvirtadienį jos iniciatyva įvyko Klaipėdos universiteto ligoninės neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. Jo metu aptarta sudėtinga ligoninės finansinė padėtis ir pagrindiniai su įstaigos veikla susiję klausimai.

Respublikinė Panevėžio ligoninė (nuotr. JP/Ž. Večiorkutės)

Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad ketvirtadienį jos iniciatyva įvyko Klaipėdos universiteto ligoninės neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas. Jo metu aptarta sudėtinga ligoninės finansinė padėtis ir pagrindiniai su įstaigos veikla susiję klausimai.

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Susirinkime ligoninės generalinis direktorius Audrius Šimaitis ir direktorė valdymui ir ekonomikai Jūratė Grubliauskienė pristatė informaciją apie esamą finansinę situaciją ir galimas jos gerinimo priemones.

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Ligoninės vadovybė patikino dalininkus, kad dėl finansinių sunkumų neplanuojama stabdyti planinių paslaugų – jos ir toliau bus teikiamos įprasta tvarka. Taip pat pristatyta, kad administracija tęsia dialogą su darbuotojais ir ligoninėje veikiančiomis profesinėmis sąjungomis dėl darbo užmokesčio sistemos.

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Administracija siūlo mažinti darbo sutartyse nustatytus pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientus, o susidariusį skirtumą kompensuoti fiksuota kintamąja dalimi. Pasak ligoninės administracijos, darbo užmokesčio fondo nesubalansavus, įstaigai gali nepavykti įveikti susidariusių finansinių sunkumų.

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Sieks subalansuoti biudžetą

Ligoninės administracija taip pat pristatė numatomas priemones, kuriomis siekiama iki 2027 m. pabaigos subalansuoti įstaigos biudžetą.

„Įstaigos administracija įpareigota per dvi savaites, iki lapkričio 5 d., pateikti patikslintą finansinės situacijos gerinimo planą. Dalininkai susipažins su pateikta medžiaga, o vėliau bus sušauktas pakartotinis visuotinis dalininkų susirinkimas, kuriame planą numatoma svarstyti ir pritarus dalininkams tvirtinti“, – po susirinkimo sakė Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris Liutauras Vičkačka.

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Ministerijos atstovai taip pat įpareigojo pateikti finansinės situacijos gerinimo plane numatyti tarpinių rezultatų vertinimo grafiką. Jis turėtų padėti stebėti, kaip palaipsniui mažinami įstaigos įsiskolinimai. Taip pat paprašyta nurodyti kokių veiksmų imamasi siekiant subalansuoti darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas.

Anksčiau Klaipėdos universiteto ligoninės generalinis direktorius A. Šimaitis yra nurodęs, kad darbo užmokesčiui skiriama 80,4 proc. visų ligoninės pajamų, nors finansiškai tvariu laikomas 72–73 proc. rodiklis.

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