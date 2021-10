Šūvius į apsaugininką paleidęs vyras turi spalvingą praeitį: bandė patekti į Seimą, prakalbo ir kolegos

Kelios dienos prieš šį išpuolį vyras buvo itin aktyvus socialinėje erdvėje. Šiuo metu, kad netrukdytų atliekamam ikiteisminiam tyrimui, jis yra laikomas suimtas.

Buvo ginklais prekiaujančios parduotuvės direktorius

VRK duomenimis, 1979 m. gimusio vyro „Tautos vienybės sąjungos“ sąraše numeris buvo 28 iš 29 esančių. Jis taip pat dar 2006 m. Vilniaus universitete įgijo fizikos magistro studijas, trijose įmonėse dirbo inžinieriumi.

Vyriškis turėjo ir sąsajų su ginklais. Trejus metus dirbo ginklų sostinės parduotuvėse, vienoje jų tapo įmonės direktoriumi.

Primename, kad šūvius į apsauginį vyras paleido spalio 19-sios pavakarę. Konflikto metu pirkėjas panaudojo teisėtai laikoma „Glock“ pistoletą. 1979 metais gimęs įtariamasis sulaikytas, ginklą paėmė policijos pareigūnai.

Buvusi partijos narė: su juo mažai bendravome

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su buvusiais partijos nariais ir pasiteiravo apie minimo asmens veiklą partijoje, jo elgesį.

Buvęs partijos pirmininkas Algimantas Matulevičius teigė tik „per miglą“ prisimenantis vyriškį ir sakė, kad sąsajų su juo nei anksčiau, nei paskutiniuoju metu neturėjo, todėl pakomentuoti daug negali.

„2012 metais „Tautos vienybės sąjunga“ buvo viena iš keturių partijų koalicijoje. Tai galbūt jis buvo ten kažkur gale. <…> Man labai apie jį kažką pasakyti sunku, nes ir šią pavardę labai miglotai prisimenu“, – sakė A. Matulevičius.

„Per 10 metų žmogus gali 10 kartų išprotėti. <…> Tokius veiksmus turi išsiaiškinti teisėsauga ir jeigu žmogus yra sveikas, jis turi atsakyti“, – pridūrė jis.

25 numeriu partijos sąraše kandidatavusi Zita Orientienė patvirtino prisimenanti kartu su bendrapartiečiais Seimo rinkimuose dalyvavusį asmenį, tačiau detalių apie jo veiklą taip pat pateikti negali.

„Aš jį prisimenu, bet mes mažai su juo tuomet bendravome. Apie žmogų gali daugiau papasakoti, kai su juo bendrauji artimiau bet kai yra dalykiniai reikalai, žmogus yra truputį kitoks“ , – sakė ji.

Mačiusiems įvykį darbuotojams teikiama psichologinė pagalba

„Rimi“ prekybos tinklo komunikacijos atstovė Gintarė Šerienėnė naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad dėl šio įvykio prie L. Asanavičiūtės gatvėje esančios parduotuvės apsauga yra sustiprinta –„ budi papildomas ekipažas, viduje dirba du apsaugos darbuotojai“.

„Po šio įvykio nedelsiant pradėjome komunikaciją su parduotuvės darbuotojais, siekdami išsiaiškinti jų emocinę būklę ir suprasti, kokių veiksmų turėtume imtis toliau. Kolegos, ypač tie, kurie tuo metu dirbo, matė konfliktą ir girdėjo šūvį, yra šios situacijos sukrėsti, jiems pasiūlyta galimybė laikinai nedirbti, prireikus jiems bus teikiama psichologinė parama“, – teigė ji.

Parduotuvė toliau tęsia savo darbą, o situacija yra vertinama atsižvelgiant į bendrą pandemijos valdymo kontekstą bei pastarųjų savaičių patirtis su klientais bendraujant viruso prevencijos klausimais.

G. Šerėnienė patvirtina, kad įvykyje nukentėjusiam „Grifs“ AG bendrovės apsaugos darbuotojui „Rimi Lietuva“ skirs lėšas gydymo paslaugoms apmokėti.

„Rimi Lietuva“ nuoširdžiai dėkoja visiems apsaugos darbuotojams, kurie kasdien užtikrina pirkėjų bei kitų darbuotojų saugumą ir susiduria su konfrontacinėmis situacijomis, pabrėžia ji.

Socialiniuose tinkluose vyras paliko žinutę

Likus 5 dienoms iki kruvino išpuolio Vilniuje esančioje „Rimi“ parduotuvėje, apsaugininkui kojas peršovęs vyras savo „Facebook“ profilyje paliko tokią žinutę: „Ei, mentai. Vaikštinėju visur be kaukės. Ir ką jūs man padarysit?“

Šūvius į apsauginį vyras paleido spalio 19-sios pavakarę. Kelios dienos prieš šį išpuolį vyras buvo itin aktyvus socialinėje erdvėje. Šiuo metu, kad netrukdytų atliekamam ikiteisminiam tyrimui, jis yra laikomas suimtas.

Paskutiniai įrašai feisbuke

Šūvius paleidęs vyras paskutinėmis dienomis buvo itin aktyvus feisbuke. Naujieną apie Jungtinėje Karalystėje nužudytą parlamentarą vilnietis palydėjo tokiu komentaru: „Gaila kad tai Anglija o ne...“.

Spalio 16-ąją jis jau rašė (kalba netaisyta): „Geras sapnas buvo šianakt. Sapnavau kad važiuoju gatve, ir matau į stulpą isirėžusią milicijos mašiną. Vienas mentas be dantų, kitas be kojos, žarnos maskatuoja ir tt. Vienu žodžiu pilnas faršas. Reikia vežti juos į ligoninę. Vežu, mentas be kojos gargaliuoja, tampos, kad net makareną šoka. Jo porininkas ragina: -Greišiau greišiau - o tai jam tuoj šašės bus. O aš nusijuokiu ir sakau - koks greičiau, matai kad ženklas 50 km? Ir važiuoju toliau ant 40. Mentas apsiputoja, ir aš pabaigiu diskusiją pareikalavęs parodyti PIŠpasį. Mentas jo neranda ir toliau aš važiuoju vienas. Moralė čia tokia -baisu ką su sapnais daro šiuolaikinė propaganda...“ Dieną prieš išpuolį vilniečio „taikiniu“ socialinėje erdvėje tapo sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Po publikacija apie tai, kad teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl A. Dulkio terorizavimo, vyras rašė: „Farkšelis.....Nuskriaustas kaip mokykloje. Ten į jį kojas šluostėsi kas tik norėjo, tai galvojo kad dabar karalius bus. Bet kas buvo, tas ir liko. Amžius proto nepridėjo, demencija irgi...“

Dar po kelių valandų jis pridėjo: „Man įdomu - ką vietoje soskės duodavo čiulpti vaikui, kad iš jo dulkys užaugo?“

Kaltės nepripažįsta

Naujienų portalas tv3.lt rašė, kad Vilniuje, L. Asanavičiūtės gatvėje, šalia „Rimi“ parduotuvės spalio 19-sios vakarą apsaugininkui kojas peršovęs vyras nepripažįsta kaltės ir teigia, jog ginklą panaudojo dėl būtinosios ginties.

Tą naujienų portalui tv3.lt patvirtino įtariamąjį atstovaujantis advokatas Renaldas Baliūtis. Gynėjas teigė, kad būtent jo klientas buvo užpultas apsaugos darbuotojo.

„Ir tada kilo būtinosios ginties sąlyga. Tačiau vykstančio ikiteisminio tyrimo detalių nekomentuosiu. Mano klientas turėjo pagrindą patekti į prekybos centrą be kaukės. Jis turėjo šią su sveikata susijusią išlygą patvirtinantį dokumentą“, – teigė R. Baliūtis.

Paklausus, kodėl, vis dėlto, jis nešėsi ginklą į parduotuvę, advokatas dar kartą pasikartojo, kad detalių nekomentuos.

Praėjusį ketvirtadienį teismas sprendė dėl kardomosios priemonės paskyrimo. Prokurorai prašė įtariamą vyrą suimti mėnesiui. Teismas šį prašymą tenkino iš dalies.

Vyrą leista suimti 15 dienų terminui. Suėmimo motyvas – būdamas laisvėje įtariamasis gali trukdyti atliekamam ikiteisminiam tyrimui.

Šūviai prie parduotuvės

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praėjusio antradienio vakarą Vilniuje, L. Asanavičiūtės gatvėje, šalia „Rimi“ parduotuvės vyras peršovė apsaugininkui kojas, kai šis paprašė užsidėti nosį ir burną dengiančią apsauginę veido kaukę.

Sužalotas vyras buvo išgabentas į ligoninę. Iškart po įvykio skelbta, kad apsaugininkas buvo pašautas.

„16 val. 15 min. įvyko konfliktas tarp apsaugos darbuotojo ir pirkėjo dėl apsauginės veido kaukės. Konflikto metu pirkėjas panaudojo teisėtai laikoma „Glock“ pistoletą ir apsaugos darbuotojui peršovė koją“, – tuomet teigė Policijos departamento atstovas spaudai Ramūnas Matonis.

Policijos duomenimis, 1983 metais gimęs apsaugos darbuotojas buvo išgabentas į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę, po incidento jo gyvybei pavojus negrėsė.

1979 metais gimęs įtariamasis sulaikytas, ginklą paėmė policijos pareigūnai.