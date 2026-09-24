„Supūdė mūsų mamą“: po kelių savaičių ligoninėje šeimą ištiko šokas

Į naujienų portalą tv3.lt kreipusis moteris tikino nesuprantanti, kaip, jos manymu, tokia situacija galėjo susiklostyti ligoninėje, kur pacientais rūpinamasi visą parą.
„Išties labai skaudi istorija, važiuoji, kiekvieną mielą dieną lankai savo mamą, o, pasirodo, jai jau susiformavusi 4 stadijos pragula ir niekas apie tai neinformuoja. Tiesiog turi tai sužinoti pats, baisu iš tikrųjų...“ – sakė Regina.
Į Šilutės ligoninę išvežė pablogėjus būklei
Pašnekovė pasakojo, kad iki liepos viduryje pakliūnant į Šilutės ligoninę dėl sveikatos problemų mama buvo gydyta Klaipėdos universiteto ligoninėje.
„Prieš dvi savaites ji gulėjo Klaipėdoje, ten buvo irgi skaudi situacija, kaip mums sakė, dėl šlapimo pūslės uždegimo buvo išsivystęs sepsis, ji kažkur keturias penkias dienas gulėjo reanimacijoje, paskui ją perkėlė į Vidaus ligų skyrių. Situacijai pagerėjus mes ją parsivežėme į namus.
Ji čia prabuvo kokias keturias dienas, tikrai ją plovėme, aišku, į vonią netempėme, bet prižiūrėjome, nes reikėjo sauskelnes labai dažnai keisti. Ir jokių pragulų nebuvo, būtų nors kažkas pamėlynavę, būtumėme kažko ėmęsi, žinome, kad pragulos yra labai pražūtingas dalykas“, – tikino Regina.
Moteris pasakojo, kad pabuvus namuose po kokių keturių penkių dienų mamos būklė vėl pablogėjo. „Išsikvietėme greitąją, kad užkirstume kelią, gal vėl ta infekcija atsinaujino, tai atvežė ją į Šilutės ligoninę“, – sakė ji.
Pragula – vos po kelių savaičių
Pašnekovė teigimu, mama ligoninės Vidaus skyriuje pragulėjo 3 savaites ir išsivystė didžiulė žaizda – pragula.
„Patys buvome nustebę... Mums nieko nesakė, iš pradžių mama buvo guldoma ant paprasto čiužinio. Apie tą pragulą man pasakė mamytės palatos kaimynė, sako: „Žiūrėk, tavo mama gyva pūva.“
Nuėjau pas daktarus, klausiu, kas vyksta, sakau mano mamai yra pragulos, kodėl niekas neinformavo? Sakau, kad galiu čiužinį atvežti iš namų, turime nusipirkę specialų, tai sako, kad savo turi. Išsiuntė į vaistinę kažkokių pleistrų ir kitų priemonių...“ – teigė Regina.
Moteris svarstė, kad galbūt gydantis gydytojas galėjo ne iki galo įvertinti situaciją. „Tikriausiai buvo tokia situacija, kad mūsų pagrindinis gydytojas ruošėsi į atostogas, galimai nelabai bekreipė dėmesį į tuos pacientus. Nes kaip tu gali nežinoti situacijos?
Paskui jį pavadavo kitas daktaras, jaunas daktaras, tai su juo tikrai galėjome nuoširdžiai pakalbėti, jis manęs neatstūmė, ką man daryti toliau. O su kai kuriais senesnės kartos daktarais, žinokite, yra liūdnoka situacija... Aoskritai keista, kodėl ją tiek ilgai laikė Vidaus ligų skyriuje, būna, kad 10 dienų paguli ir paleidžia“ – konstatavo ji.
Parašė skundą ligoninei
Regina pasakojo, kad dabar mamą teko perkelti į slaugos skyrių, nes žaizda tokia, su kuria sunku tvarkytis.
„Nuo rugpjūčio 10 d. ji slaugos skyriuje. Mes tikrai nepajėgūs su tokiomis žaizdomis tvarkytis, žinokite, ten yra baisulinė žaizda, kad net kiti specialistai, kurie dirba slaugoje, sako, kad nėra susidūrę su tokia žaizda.
Tai dedame pastangas, perkame brangiausius vaistukus brangiausius, slaugytojų, daktarų dėka bandome kažkaip gerinti padėtį“, – sakė moteris.
Dėl susidariusios situacijos moteris teigė parašiusi skundą Šilutės ligoninei.
„Svarbiausia, kodėl mums nebuvo pasakyta, kai atsirado pirma, antra pragulos stadija? Aišku, čia viskas vyko greitai, protu nesuvokėme, kaip taip greitai galėjo įvykti. Bet ketvirtos stadijos pragula – čia yra ne juokas, kai tavo du kumščiai telpa į žaizdą“, – tvirtino Regina.
Ligoninė patvirtino, kad pradėjo vidinį tyrimą
Naujienų portalas tv3.lt dėl šios situacijos kreipėsi į Šilutės ligoninę. Įstaiga nurodė negalinti komentuoti konkretaus paciento situacijos, nes informacija apie paciento gydymą, sveikatos būklę ir buvimą gydymo įstaigoje yra konfidenciali.
Ligoninė nevertino pacientės artimosios išsakytų teiginių apie galimus gydymo ar priežiūros pažeidimus. Vis dėlto ji patvirtino, kad dėl šio atvejo yra atliekamas vidinis tyrimas.
„Atsižvelgdama į teisės aktuose nustatytą pareigą užtikrinti paciento privataus gyvenimo, konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugą, įstaiga konkretaus paciento aplinkybių nekomentuoja.
Tačiau norime jus informuoti, kad įstaiga atsakingai reaguoja tiek į viešoje erdvėje tiek į pačių pacientų ar jų atstovų pateiktus skundus ar pranešimus.
Įstaigos prioritetas yra teikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ugdyti profesinę kompetenciją bei tinkamus ir efektyvius darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su pacientais ir jų atstovais, didinant pacientų ir jų atstovų pasitikėjimą. Dėl šio atvejo atliekamas vidinis tyrimas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“, – nurodoma įstaigos pateiktame komentare.
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