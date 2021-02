Šuns gelbėjimo drama Vilniuje baigėsi tragedija: įlūžusį šunį gelbėjęs vyras nuskendo kartu su augintiniu

Į Valakampius po vidurdienio atsiųstos didžiulės gelbėtojų ir policijos pajėgos. Pranešta, kad ties Meškeriotojų gatve skęsta vyras. Į įvykio vietą atvažiavo gelbėtojai su valtimi, tačiau neaišku, kur vyro ieškoti: Nerį dar dengia ledas, vyras pateko po ledu, o srovė kūną nunešė.

Gelbėtojai vaikščiojo pakrantėmis, bandė ieškoti vyro. Nelaimę greičiausiai matė tik su juo buvusi moteris.

„Irgi nematėm, tik kažkur kažką girdėjom, matėm važinėjo tos čia mašinos“, – sako praeiviai.

Gelbėjo šunį

Aiškėja, kad vyras gelbėjo savo šunį. Palei upę vaikščiojusių vyro ir moters šuo nubėgo ant upės. Šuo įlūžo arba įkrito į properšą.

Šunį gelbėjo ir vyras, ir kartu buvusi moteris. Iki pusės sušlapusi moteris laiku grįžto į krantą, šiaip ne taip išsigelbėjo. O prie šunį gelbėti nuėjęs vyras kartu su augintiniu paniro po ledu, abu juos nunešė srovė.

Moterį išvežė greitosios medicininės pagalbos medikai. Maždaug 30-ies moteris rimčiau nenukentėjo, tačiau labai smarkiai sukrėsta.

Praeivė su šunimi sako, kad laukia ledonešio ir nepaleidžia savo šuns nuo pavadėlio.

„Labai apmaudu be galo, – sako sutikta moteris. – Jisai bėga visą laiką, jis nori, bet aš jį dėl to prisirišus esu. Dėl to taip laukiu to ledonešio – tie ledai pajudėtų, nebūtų tos pagundos lipti.“

Ant upės ledo matyti, kad daug kur yra properšų, ledas pajuodęs, labai sparčiai tirpsta. Ant ledo lipti yra labai pavojinga, tačiau ir pastarosiomis dienomis daug žmonių rizikuoja, lipa ant ledo papramogauti.

„Visiškai drąsiai paplūdimyje vidury upės irgi mačiau, pora ėjo, tai kažkaip taip ir norėjosi surikti ir norėjosi pasakyti, kad beprotybė dabar iš tikrųjų“, – sako vilnietis.

Gelbėtojai ir policija apieškojo pakrantę pasroviui, tačiau kūno nepavyko surasti. Po ledu upėje panirusį žmogų surasti – labai mažai šansų. Galbūt kūną pavyks aptikti vėliau, nutirpus ledui.

Ugniagesiai perspėja: nelipkite ant ledo, ypač upėje. Neleiskite to daryti ir augintiniams. Jiems įlūžus – geriau kvieskite gelbėtojus ir patys nerizikuokite.