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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai iš žmonių išviliojo daugiau nei 225 tūkst. eurų – gatvėje melavo apie avarijas, įtikino investuoti, ėjo į namus

2026-09-25 09:02 / šaltinis: ELTA
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2026-09-25 09:02
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Sukčiai Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Pakruojyje iš įvairaus amžiaus žmonių išviliojo nemažas sumas – jie melavo apie sėkmingas investicijas, taip pat ėjo į namus ir melavo apie artimųjų avarijas. Bendra žala siekia daugiau nei 225 tūkst. eurų.

Pinigai (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)

Sukčiai Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Pakruojyje iš įvairaus amžiaus žmonių išviliojo nemažas sumas – jie melavo apie sėkmingas investicijas, taip pat ėjo į namus ir melavo apie artimųjų avarijas. Bendra žala siekia daugiau nei 225 tūkst. eurų.

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Labiausiai nuo sukčių nukentėjo uostamiesčio gyventoja. Trečiadienį Klaipėdos miesto policijos komisariate buvo gautas 1948 m. gimusios moters pareiškimas.

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78 metų moteris nurodė kad, pirminiais duomenimis, nuo birželio 30 dienos iki rugsėjo 20 dienos paskambinę nepažįstami asmenys, prisistatę JAV technologijų kompanijos „Google“ atstovais, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu iš pareiškėjos banko sąskaitų pasisavino pinigines lėšas.

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Taip pat, kaip įtariama, dėl minėtų asmenų veiksmų pareiškėja prarado nuosavybės teisę į jai priklausantį butą Klaipėdoje. 

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Žala – apie 110 000 eurų. 

Pradėtas tyrimas dėl sukčiavimo. 

Sukčiai kalbėjo rusiškai

Ketvirtadienį į Kauno miesto Nemuno policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1959 m.).

Jis pareiškė, kad liepos mėnesį internete užpildžius skelbimą apie investicines paslaugas, su juo telefonu susisiekė nepažįstamas asmuo. Jis bendravo rusų kalba ir įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą. Taip apgaulės būdu išviliojo 47 730 eurų. 

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Tą pačią dieną į Alytaus policiją kreipėsi moteris (gim. 1984 m.).

Ji pareiškė, kad liepos mėnesį internete užpildžius skelbimą apie investicines paslaugas, su ja telefonu susisiekė nepažįstamas asmuo. Jis bendravo rusų kalba ir įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą. Taip apgaulės būdu išviliojo 35 674 eurus. 

Į Pakruojo rajono policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1968 m.).

Ji pareiškė, kad birželio mėnesį internete užpildžius skelbimą apie investicines paslaugas, su ja telefonu susisiekė nepažįstamas asmuo. Jis bendravo rusų kalba ir įtikino investuoti į internetinę investavimo platformą. Sukčius apgaulės būdu išviliojo 20 000 eurų. 

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Kaip pranešė sostinės policija, ketvirtadienį Vilniuje, Vėtrungių gatvėje, namo kieme, prie garbaus amžiaus moters (gim. 1942 m.) priėjo moteris.

Ji bendravo rusų kalba ir pasakė, kad senolės sūnus pateko į eismo įvykį ir reikalingi pinigai. 

Senolė sutiktą moterį pasikvietė į butą, kur jai atidavė 8 000 eurų, o minėtai moteriai išėjus, senolė spintoje pasigedo dar 3 000 eurų. Bendras nuostolis – 11 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo ir vagystės.

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Ketvirtadienį apie 14.40 val. vyras (gim. 2004 m.) pranešė, kad Biržuose, rugsėjo 19 d., programėlėje „Telegram“ rado skelbimą dėl galimybės investuoti pervedant pinigus į banko sąskaitą. Vyras pervedė pinigus į nurodytą sąskaitą ir pinigų neatgavo. Jam padaryta 360 eurų turtinė žala.

Ketvirtadienį Marijampolės apskrities policijoje gautas vyro (gim. 1981 m.) pareiškimas, kad rugsėjo 21 d. socialiniame tinkle radęs skelbimą apie parduodamas granules ir pervedęs 500 eurų avansą, prekės negavo. Padaryta turtinė žala – 500 eurų. 

Dėl visų sukčiavimų pradėti ikiteisminiai tyrimai. 

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