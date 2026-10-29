Sukčiai iš Vilniaus apskrities gyventojų išviliojo apie 11 tūkst. eurų

Policija pranešė, kad trečiadienį gautas moters (gim. 1975 m.) pranešimas apie prieš daugiau nei 5 mėnesius įvykdytą nusikaltimą. Nukentėjusioji teigė, kad gegužės 16 d. apie 18.53 val. Vilniuje, paspaudus gautą aktyvią nuorodą dėl neva paskirtos administracinės baudos ir, suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, iš jos banko sąskaitos apgaule pasisavinta 7 347 eurai.
Į policiją taip pat kreipėsi vyras (gim. 1959 m.). Jis pranešė, kad trečiadienį apie 12 val. pastebėjo, jog spalio 21 d. apie 21.50 val. Vilniaus rajone, iš jo banko sąskaitos pasisavinta 4 000 eurų.
Teisėsauga pradėjo ikiteisminius tyrimus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.