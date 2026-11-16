Sujudimas Vilniuje – melagingai pranešta apie neva užminuotą teismą

„Darbas teisme atnaujintas, gavus pranešimą, darbuotojai trumpam turėjo palikti patalpas“, – Eltai sakė Vilniaus apygardos teismo pirmininko padėjėja Lina Nemeikaitė.
Planas „Skydas“ nėra įvestas
Pasak policijos, 13.42 val. pranešėjas pasakė, kad užminuotas Vilniaus apygardos teismas.
Įvykio vietoje dirbo policijos pareigūnas, planas „Skydas“ nėra įvestas.
Tame pat pastate, kur įsikūręs Vilniaus apygardos teismas, veikia ir Lietuvos apeliacinis teismas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
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