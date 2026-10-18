Sujudimas Šiauliuose – vyras bėgo nuo policijos, susižalojo pareigūnas

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 20.20 val. Šiauliuose, Purienų gatvėje, Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato kieme, pristačius už viešosios tvarkos pažeidimą vyrą (gim. 1989 m.), pastarasis nevykdė teisėtų pareigų reikalavimų ir bandė pabėgti nuo pareigūnų.
Siekdamas sulaikyti asmenį, susižalojo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas (gim. 1999 m.).
Pastarasis, jam suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pareigūnų sulaikyto vyro atžvilgiu pradėta administracinė teisena.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.