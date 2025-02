Su Trumpu asmeniškai bendraujantis Amerikos lietuvis atskleidė – štai ką jis galvoja apie karą ir Putiną

Jonas Prunskis interviu metu pasakojo, kaip prisidėjo prie D. Trumpo komandos ir kokias pareigas užėmė. Anot Lietuvos garbės konsulo, JAV patiria didelių problemų su narkotikų vartojimu, šiuo klausimu jis ir konsultavo prezidentą.

„Pirmoje kadencijoje aš buvau D. Trumpo patarėjas sveikatos reikalais. Ypatingai Amerikoje (JAV – red. pastaba) yra milžiniška problema su narkotikais, tokio masto problema neegzistuoja kitose šalyse.

Aišku, kiekviena valstybė turi problemą su nelegalių narkotikų vartojimu, bet Amerika turi milžinišką problemą. Aš buvau jo (D. Trumpo) patarėjas iš sveikatos pusės. Po jo pirmos kadencijos dalyvavau su kitais išrinktais politikais šiuo klausimu.

Kai D. Trumpas vėl grįžo atgal kaip prezidentas, net ne tai, kad grįžo, bet kai dar vyko kompanija, tai turėjau ryšių su jo komanda ir su kitais, kurie turi panašų požiūrį“, – savo buvusias pareigas pristatė jis.

D. Trumpo nuomonė apie Lietuvą ir visą Europą

Anot J. Prunskio, dabartinis 47-asis JAV prezidentas ganėtinai palankiai žiūri į bendravimą su mūsų šalimi ir griežtai žiūri į NATO valstybių finansinius susitarimus. Pašnekovo teigimu, kai jam teko dirbti D. Trumpo patarėju, yra tekę pasakoti ir apie Lietuvą.

„Kai aš dirbau, jie visi žinojo, kad aš esu lietuvis, mano tėvai gimę Lietuvoje, aš – Čikagoje. Jie visi žino apie Lietuvą per mane. Aš visada papasakoju trupučiuką savo istorijos ir jie teigiamai žiūri į mūsų ir Amerikos ryšius su Lietuva, mąsto, kad čia svarbi partnerė.

Tai labai draugiškai ir žiūri į mūsų partnerystę su Lietuva. Tos valstybės, kurios nemoka NATO 2%, 3% ar 4% procentų, ne tik jis, bet ir eilinis amerikietis nesupranta, kaip taip gali būti.

Na, žinot, kai yra NATO sutartis tarp valstybių ir tos valstybės, kuri nemoka pagal sutartį šių 2% ar 3%, tai kodėl mes turim mokėt, jeigu jie nemoka? Čia ne tik prezidentas, bet, sakyčiau, dauguma amerikiečių taip irgi galvoja.

Jis yra ekspertas-derybininkas. Man asmeniškai nėra aišku, kaip čia gali išvis būti koks klausimas, nes, jeigu pasirašai sutartį, tai reikia jos ir laikytis arba nepasirašinėti. Tada reikia sakyti, kad: „ne, mes nenorim“, jeigu taip“, – sakė jis.

Bendravimas su D. Trumpu: iš pirmų lūpų, koks jis

Pasak daktaro, D. Trumpo komandoje yra buvę neoficialių diskusijų apie Rusijos karą Ukrainoje ir jo padėtį. Interviu metu jis įvardijo, kad tai yra svarbi tema, juo labiau, kad pats JAV prezidentas nori užbaigti karą ir yra pasiryžęs tai padaryti.

„Mano pokalbiuose gal ne taip oficialiai dažnai [yra diskutuojama tema apie Rusijos karą Ukrainoje], bet čia milžiniška tema. Ir gal vienas iš įdomiausių dalykų, kad visi skaito, ką prezidentas D. Trumpas darys, nors jis niekada nėra pasisakęs, ką darys (tiksliai).

Jis sakė, kad nori greitai užbaigti karą. Visi mano, kad jis paliks Ukrainą, bet jis dar nėra pasisakęs, kaip. Sakau, jis yra ekspertas-derybininkas, tai jis nepasakys iš anksto, kaip ir ką darys. Reikia atsiminti, kad prezidentas mėgsta laimėti ir aš abejoju, ar jis norės istorijoje būti prisimintas, kad atidavė Ukrainą Vladimirui Putinui, jie nėra draugai.

Kitas dalykas, šitas karas prasidėjo per Bideno prezidentūrą, ne per D. Trumpo, nes jis aiškiai V. Putinui pasakė: jeigu tu įžengsi į Ukrainą, tau nepatiks, kas atsitiks Rusijoje. Tai per prezidento pirmą kadenciją V. Putinas net nedrįso įžengti į Ukrainą. D. Trumpas nepradėjo šito karo, bet, aišku, jis užbaigs jį, o kaip, dar nežinia“, – savo įžvalgomis dalinosi J. Prunskis.

JAV prezidento griežtos sankcijos

Kaip Lietuvos garbės konsulas pastebėjo, sankcijas dėl tarifų muitų didinimo jis tikrai įvykdys ir jau pradėjo tai daryti. J. Prunksio asmenine nuomone, jei D. Trumpas nustato laiko terminą, iki kada norės pasiekti savo išsikeltus tikslus, tai jis ir laikysis žodžio.

„Mes jau matome, kad D. Trumpas spaudžia per naftos kainas, dar daugiau per sankcijas, dalykai juda, kur – daug kas nežino, kadangi jis nenori viešai skelbti.

Bent jau mano nuomone, jeigu jis pasako, kad jis ką nors darys ir užfiksuoja datą, tai jau reikia reaguoti, nes jis taip turbūt ir elgsis. Jeigu D. Trumpas pasako ką nors ir neužfiksuoja tvirtai datos tai derybų gali ir nebūti. Čia tiktai mano asmeninė nuomonė.

Kadangi jis užfiksavo, jeigu neklystu, prieš vakar, ir uždėjo sankcijas, joms užfiksavo datą, tai jis jau nusprendė, o ką jis ateityje darys, tai čia vėl, sakau, derybų klausimas“, – pastebėjo daktaras.

JAV prezidento pasisakymai apie norą turėti Grenlandiją taip pat yra realūs, tačiau J. Prunksis pabrėžė, kad ne pirmą kartą jau yra keliamas toks klausimas.

„Mes dabar kalbam apie Grenlandiją, bet kodėl mes kalbam: žmonės žiūri, kur dabar yra Rusija, palyginus su Grenlandija, kas darosi, kodėl jis mano, kad yra svarbu.

Tai jis iškėlė tą klausimą, bet čia ne pirmas kartas, kada jis iškėlė jį, kur gal nėra anksčiau iškeltas, nors apie Grandaniją buvo kalbėta anksčiau, ne per jo kadenciją.

Dabar pasaulis pradeda kalbėti, kodėl jam rūpi Grenlandija, kokia grėsmė yra, kad dabar tokios kalbos vyksta, jeigu jos nebūtų, tai taip šviesiai tiesiai – nebūtų tokios diskusijos išvis“, – teigė jis.

D. Trumpas už politikos ribų ir jo prioritetai

J. Prunskio įsivaizdavimu, jis žino, koks yra pagrindinis D. Trumpo prioritetas, ir koks jis yra iš tikrųjų, kadangi yra tekę bendrauti ir kalbėtis asmeniškai.

„Jo didžiausias prioritetas yra, kaip jis pats sako, „Make America great again“ (liet. „Padarykime Ameriką vėl didžią“). Iš asmeninės perspektyvos, jis yra vienas iš didžiausių humoristų, kuriuos aš esu savo gyvenime susitikęs.

Jis rimtas, kai turi būt rimtas, bet jis ir juokdarys, tikrai. Kai yra laikas pasijuokti, jis gali pasijuokti. O kai ateina laikas būti rimtam, tai jis ir būna rimtas. Aš žinau, kad pasaulis to nemato, kadangi jis daugiausiai taip elgiasi mažesniuose susitikimuose“, – pasidalino, koks D. Trumpas yra J. Prunskio akimis.