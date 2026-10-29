STT tyrimas: nustatė korupcijos rizikų trijų savivaldybių viešuosiuose pirkimuose

STT duomenimis, 2025 metais Šilutės rajono savivaldybėje sudarytos 1 854 neskelbiamos mažos vertės pirkimų sutartys, o Šilalės rajono savivaldybėje – 1 536. Didelis tokių pirkimų skaičius abiejose savivaldybėse nustatomas kasmet nuo 2023 metų.
Išanalizavusi 2023–2025 metų savivaldybių viešųjų pirkimus, STT nustatė, kad reikšminga dalis pirkimų vykdoma dalyvaujant tik vienam tiekėjui. Šilalės rajono savivaldybėje vienas pasiūlymas gautas apie 94 proc. visų jos pirkimų, o kai kuriose Šilutės rajono seniūnijose tokie pirkimai sudarė beveik visus pirkimus.
STT nustatė atvejų, kai panašaus pobūdžio pirkimai vykdyti iš tų pačių tiekėjų, o pirkimų sumos yra panašios arba net identiškos. Pavyzdžiui, Šilutės rajone tam pačiam Švėkšnos ugniagesių garažui skirtos metalinės konstrukcijos ir statybos darbai 2024–2025 metais pirkti trimis atskirais pirkimais, kiekvieno jų vertė siekė apie 18 150 eurų, o vienintelis tiekėjas buvo ta pati bendrovė.
Šilalės rajone vietoj numatyto 70 tūkst. eurų vertės atviro konkurso vyko 16 mažos vertės pirkimų, apie kuriuos viešai neskelbta. Kiekvienu atveju kreiptasi tik į vieną tiekėją ir gauta po vieną pasiūlymą. Be to, 2024–2025 metais savivaldybės iš to paties tiekėjo 41 kartą pirko maitinimo paslaugas už daugiau kaip 66 tūkst. eurų.
„Tokia praktika sudaro sąlygas pirkimus vykdyti mažiau skaidriomis procedūromis bei riboja galimybes iš anksto kontroliuoti pirkimų poreikio konsolidavimą ir pasirinktos pirkimo procedūros pagrįstumą bei didina riziką, kad tam pačiam tiekėjui gali būti sudaromos palankesnės sąlygos dalyvauti ir laimėti pasikartojančius pirkimus. Tai taip pat gali apsunkinti efektyvaus ir racionalaus savivaldybės lėšų panaudojimo kontrolę“, – pranešime nurodė STT.
Tarnyba taip pat nustatė, kad savivaldybėse nustatyti detalūs, galimai neproporcingi techninės specifikacijos reikalavimai, galintys sudaryti palankesnes sąlygas konkretiems tiekėjams. Pavyzdžiui, nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybei siekiant įsigyti tris naujus elektrinius mokyklinius autobusus, institucija reikalavo juos pristatyti ilgiausiai per du mėnesius.
Konkurse dalyvavo tik viena bendrovė, pasiūliusi jau turimus autobusus. Jos nurodyta kaina –714,7 tūkst. eurų – sudarė 99,95 proc. pirkimui skirtos, tačiau viešai neskelbtos sumos.
STT vertinimu, trumpas terminas kartu su detaliais techniniais reikalavimais galėjo suteikti pranašumą konkrečias transporto priemones jau turėjusiam tiekėjui.
Panašios rizikos nustatytos dar dviejuose šios savivaldybės mokyklinių autobusų pirkimuose, kuriuose taip pat gauta tik po vieną pasiūlymą. Visus tris pirkimus laimėjusios dvi bendrovės yra susijusios per vadovus ir akcininkus, o autobusus abi įsigijo arba ketino įsigyti iš to paties specializuoto pardavėjo Lenkijoje.
Tarnyba taip pat nustatė, kad dalyje pirkimų laimėtojas buvo renkamas ne tik pagal kainą, bet ir pagal kokybės kriterijus, apibrėžtus abstrakčiomis sąvokomis, pavyzdžiui, vertinant pateikto darbų grafiko „logiškumą“, „realumą“, „detalumą“ ar „išsamumą“. STT pabrėžė, kad, tokiu atveju tiekėjams neaišku, už ką bus skiriami balai, o vertintojai gauna plačią subjektyvaus vertinimo laisvę.
Dėl to, STT teigimu, kyla rizika, kad tokie kriterijai gali būti naudojami iš anksto palankiam pirkimo rezultatui formaliai pagrįsti.
Tarnyba taip pat nustatė, kad Visagine, vykdant statybos darbus, apėmusius ir kalno formavimą, fiksuotos kainos sutarties vertė išaugo nuo maždaug 645 tūkst. iki 909 tūkst. eurų. Konkurse dalyvavo dešimt tiekėjų, o laimėtojo pranašumą nulėmė mažiausia kaina. Anot tarnybos, savivaldybė kainos didinimą siejo su tuo, kad iš numatyto grunto kalno nepavyko įrengti pagal projekto reikalavimus. Tačiau klausimų dėl grunto tinkamumo savivaldybės pirkimo komisijai kilo dar prieš patvirtinant konkurso sąlygas.
Atsižvelgiant į nustatytas galimas korupcijos rizikas, STT pateikė Šilalės ir Šilutės rajonų savivaldybėms bei Visagino savivaldybei antikorupcinio pobūdžio pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų organizavimo proceso tobulinimo. Per tris mėnesius savivaldybės turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgė ar ketina atsižvelgti į tarnybos pastabas ir pasiūlymus.
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