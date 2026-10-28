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STT: 2027 metais bus sukurta vieša giminystės ryšių viešajame sektoriuje švieslentė

2026-10-28 13:45 / šaltinis: ELTA
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2026-10-28 13:45
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Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), bendradarbiaudama su Valstybės duomenų agentūra, iki 2027 metų pirmojo pusmečio pabaigos planuoja sukurti viešai prieinamą švieslentę, kurioje būtų skelbiami statistiniai duomenys apie giminystės ryšius valstybės ir savivaldybių institucijose bei įmonėse.

STT (nuotr. Elta)

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), bendradarbiaudama su Valstybės duomenų agentūra, iki 2027 metų pirmojo pusmečio pabaigos planuoja sukurti viešai prieinamą švieslentę, kurioje būtų skelbiami statistiniai duomenys apie giminystės ryšius valstybės ir savivaldybių institucijose bei įmonėse.

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Pristatydamas duomenis apie nepotizmo rizikas viešajame sektoriuje apie tai trečiadienį Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje pranešė STT Strateginio patariamojo skyriaus vadovo pareigas laikinai einantis Andrius Valuta. 

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„Mintis yra paprasta – suteikti daugiau informacijos viešojo sektoriaus subjektams, kad jie galėtų valdyti galimas rizikas, kurios gali kilti iš giminystės ryšių jų organizacijose“, – komisijos posėdyje sakė jis.

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Pasak STT atstovo, švieslentėje bus galima matyti, kokią dalį konkrečios viešojo sektoriaus organizacijos darbuotojų sudaro asmenys, giminystės ryšiais susiję su kitais tos pačios organizacijos darbuotojais.

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Šie duomenys, anot tarnybos, padėtų institucijoms įvertinti, ar tinkamai deklaruojami privatūs interesai, užtikrinamas interesų konfliktų valdymas ir laikomasi nusišalinimo nuo sprendimų priėmimo reikalavimų.

Vis dėlto A. Valuta pabrėžė, kad patys giminystės ryšiai savaime nereiškia nei interesų konflikto, nei teisės aktų pažeidimo.

„Savaime giminystės ryšiai nėra pažeidimas ar jau interesų konfliktas“, – akcentavo jis.

STT atstovo teigimu, visuomenės apklausos rodo, kad nepotizmas Lietuvoje ir toliau laikomas viena labiausiai paplitusių korupcijos formų.

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VTEK kelia klausimų dėl duomenų interpretavimo

Posėdyje dalyvavusi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininkė Jolanta Bernotaitė teiravosi, kokie giminystės ryšiai bus įtraukti į švieslentę ir ar viešai skelbiami duomenys nesukels nepagrįstų įtarimų dėl galimų pažeidimų.

„Ar skelbiant duomenis, kurie patys savaime nereiškia jokio teisės akto pažeidimo, nebūtų gautas priešingas efektas? Dalinamės duomenimis, kurie nesuponuoja pažeidimo, netgi kažkokio galimo pažeidimo, ir tuo pačiu tie duomenys galėtų kelti pasipiktinimą“, – svarstė J. Bernotaitė.

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Atsakydamas į šiuos klausimus, A. Valuta pažymėjo, kad galutinė duomenų rinkimo metodika dar nėra patvirtinta. Vis dėlto svarstoma įtraukti platesnį giminystės ryšių ratą nei numato Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtinta artimų asmenų apibrėžtis.

Anot jo, įvertinimą galėtų patekti ir dėdės, tetos bei pusbroliai, tačiau galutinis sprendimas dar nepriimtas.

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Savo ruožtu Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas atkreipė dėmesį, kad vien statistinių duomenų apie giminystės ryšius nepakanka – svarbu nustatyti ir realias interesų konfliktų rizikas.

Parlamentaras pasiūlė svarstyti galimybę švieslentėje atskirai išskirti atvejus, kai giminystės ryšiais susijusius asmenis sieja pavaldumo santykiai ar kyla galimų interesų konfliktų.

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STT atstovai patikino, kad švieslentę planuojama užbaigti iki kitų metų pirmojo pusmečio pabaigos, o jos duomenys bus prieinami tiek viešojo sektoriaus institucijoms, tiek visuomenei.

ELTA primena, kad rugsėjį Seimo Antikorupcijos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl sisteminių galimo nepotizmo viešajame sektoriuje atvejų, įskaitant su Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) susijusių asmenų įdarbinimo aplinkybes Kauno rajono savivaldybei pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras.

Iš pradžių planuota nagrinėti tik įdarbinimo aplinkybes Raudondvario dvare, tačiau komisijos nariai nusprendė tyrimą išplėsti ir sistemiškai įvertinti galimo nepotizmo atvejus viešajame sektoriuje.

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