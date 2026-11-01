Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

STT įvertino: miškų tarnybos atsparumas korupcijai – labai aukštas

2026-11-01 09:21 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-01 09:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Skaidrumo akademijos duomenimis, Valstybinės miškų tarnybos (VMT) atsparumo korupcijai lygis per metus išaugo 16 procentų: nuo 77 proc. 2025 metais iki 93 proc. 2026 metais.

STT (nuotr. ELTA)
GALERIJA (7)

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Skaidrumo akademijos duomenimis, Valstybinės miškų tarnybos (VMT) atsparumo korupcijai lygis per metus išaugo 16 procentų: nuo 77 proc. 2025 metais iki 93 proc. 2026 metais.

REKLAMA
0

Bendras atsparumo korupcijai lygis, siekiantis 93 proc., vertinamas kaip labai aukštas. Prieš dvejus metus, 2024-aisiais, VMT atsparumo korupcijai lygis buvo 53 proc.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Specialiųjų tyrimų tarnyba, STT

„Džiaugiamės aukštu STT ekspertų įvertinimu, rodančiu kad Valstybinės miškų tarnybos atsparumo korupcijai lygis per porą metų padarė reikšmingą pažangą. Tai kalba apie  nuoseklias tarnybos pastangas stiprinti skaidrumo kultūrą, valdyti korupcijos rizikas ir kurti atsakingą organizacinę aplinką. Tuo pačiu tai – ir įsipareigojimas toliau tobulinti veiklos procesus ir auginti visuomenės pasitikėjimą institucija“, – pranešime spaudai cituojamas VMT direktorius Mindaugas Tarnauskas.

REKLAMA
REKLAMA

2025 m. VMT dalyvavo STT Skaidrumo akademijoje – gerosios antikorupcinės praktikos mainų platformoje, kurioje ekspertai dalijasi žiniomis ir rekomendacijomis, padedančiomis organizacijoms didinti atsparumą korupcijai.

REKLAMA

2026 m., nustatant atsparumo korupcijai lygį, penkiose srityse VMT pasiekė 100 proc. STT Skaidrumo akademijos ekspertų įvertinimą. Labai aukštai įvertinta skaidrumo kultūra, esamų ir potencialių tiekėjų patikra, korupcijos prevencijos programos ir jų įgyvendinimo planai, vidaus auditas ir vidiniai tyrimai bei teisėkūros tobulinimas.

Rizikų valdymas įvertintas 98 proc., pranešėjų apsauga – 95 proc. Šie rezultatai rodo, kad tarnyboje daug dėmesio skiriama ne tik korupcijos prevencijai, bet ir rizikų nustatymui, skaidriems procesams bei atsakingam veiklos organizavimui.

Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas įvertinti 90 proc., viešieji pirkimai – 85 proc., procesų skaitmenizacija – 83 proc., asmenų patikrinimas – 80 proc.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų