STT įvertino: miškų tarnybos atsparumas korupcijai – labai aukštas

Bendras atsparumo korupcijai lygis, siekiantis 93 proc., vertinamas kaip labai aukštas. Prieš dvejus metus, 2024-aisiais, VMT atsparumo korupcijai lygis buvo 53 proc.
„Džiaugiamės aukštu STT ekspertų įvertinimu, rodančiu kad Valstybinės miškų tarnybos atsparumo korupcijai lygis per porą metų padarė reikšmingą pažangą. Tai kalba apie nuoseklias tarnybos pastangas stiprinti skaidrumo kultūrą, valdyti korupcijos rizikas ir kurti atsakingą organizacinę aplinką. Tuo pačiu tai – ir įsipareigojimas toliau tobulinti veiklos procesus ir auginti visuomenės pasitikėjimą institucija“, – pranešime spaudai cituojamas VMT direktorius Mindaugas Tarnauskas.
2025 m. VMT dalyvavo STT Skaidrumo akademijoje – gerosios antikorupcinės praktikos mainų platformoje, kurioje ekspertai dalijasi žiniomis ir rekomendacijomis, padedančiomis organizacijoms didinti atsparumą korupcijai.
2026 m., nustatant atsparumo korupcijai lygį, penkiose srityse VMT pasiekė 100 proc. STT Skaidrumo akademijos ekspertų įvertinimą. Labai aukštai įvertinta skaidrumo kultūra, esamų ir potencialių tiekėjų patikra, korupcijos prevencijos programos ir jų įgyvendinimo planai, vidaus auditas ir vidiniai tyrimai bei teisėkūros tobulinimas.
Rizikų valdymas įvertintas 98 proc., pranešėjų apsauga – 95 proc. Šie rezultatai rodo, kad tarnyboje daug dėmesio skiriama ne tik korupcijos prevencijai, bet ir rizikų nustatymui, skaidriems procesams bei atsakingam veiklos organizavimui.
Interesų konfliktų valdymas ir dovanų politikos įgyvendinimas įvertinti 90 proc., viešieji pirkimai – 85 proc., procesų skaitmenizacija – 83 proc., asmenų patikrinimas – 80 proc.
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