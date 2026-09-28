STT: ikiteisminis tyrimas dėl Lauros Matjošaitytės konsultacijų „Nemuno aušrai“ nepradedamas

Kaip pirmadienį pranešė STT, toks sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad galimo šių teisinių paslaugų teikimo metu L. Matjošaitytė nebuvo VRK nare, o jai jau dirbant komisijoje nenustatyta neteisėtos pavojingos veikos, sukėlusios didelę žalą, ar kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų požymių.
Kitos institucijos jau atlieka tyrimus, susijusius su Matjošaitytės veiksmais
Sprendimą STT priėmė išnagrinėjusi Generalinės prokuratūros persiųstą pranešimą dėl L. Matjošaitytės minėtai politinei partijai teiktų konsultacijų ir kitų aplinkybių.
Tarnyba taip pat pažymėjo, kad pati VRK, Lietuvos advokatūra, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija jau atlieka tyrimus, susijusius su L. Matjošaitytės veiksmais.
„Manytina, kad šios priemonės yra tinkamos ir pakankamos L. Matjošaitytės veiksmų įvertinimui, todėl aptariamu atveju nėra pagrindo taikyti kraštutinės poveikio priemonės – baudžiamosios atsakomybės“, – nurodė STT.
Be to, tarnyba akcentavo nuo 2021-ųjų atkreipianti dėmesį į rizikas, kurias kelia pernelyg politizuota VRK sudėtis.
Pasak STT, esamas modelis, kai politinių partijų deleguoti VRK nariai dalyvauja priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su juos delegavusiomis partijomis, kelia pagrįstų abejonių dėl sprendimų nešališkumo ir objektyvumo.
„Apie šias rizikas kalbame ne pirmus metus, tačiau esminės spragos iki šiol neišspręstos. Institucijoje, kuri priima politiškai jautrius sprendimus, neturi likti vietos abejonėms, ar sprendimą lemia faktai, ar politinis interesas. Todėl matome poreikį sistemiškai stiprinti VRK nepriklausomumą ir nešališkumą“, – pranešime cituojamas STT direktoriaus pavaduotojas Elanas Jablonskas.
STT nurodė po 2021 metų antikorupcinio vertinimo įvardijusi rizikas, susijusias su VRK narių nešališkumo užtikrinimu, politinių partijų turto deklaravimu ir jų finansavimo kontrole, tačiau į dalį esminių pastabų nebuvo atsižvelgta.
Papildomų rizikų tarnyba mato, kai sprendžiant konkrečiai politinei partijai reikšmingus klausimus, galinčius turėti neigiamų pasekmių, tos partijos deleguoti ar su ja susiję VRK nariai balsuodavo taip, kad sprendimo priėmimas būtų apsunkintas arba jo būtų išvengta.
Žiniasklaida pranešė, kad VRK narė konsultavo „Nemuno aušrą“
Institucijos tyrimų dėl teisininkės ėmėsi po to, kai rugpjūtį naujienų portalas „Delfi“ pranešė, kad prieš sugrįždama į VRK L. Matjošaitytė konsultavo „Nemuno aušrą“ dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai.
VRK nare tapusi L. Matjošaitytė viešai nedeklaravo konsultacijų „aušriečiams“. Iš pradžių atsisakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė teigė pinigų neuždirbusi.
BNS rašė, kad 2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė. Į komisijos narės pareigas ji sugrįžo pernai gegužę, jos kandidatūrą pateikė tuometis „Nemuno aušros“ deleguotas teisingumo ministras Rimantas Mockus.
2025-ųjų gegužę naujos sudėties komisija sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus, dalyje susilaikė.
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