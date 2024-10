Stilistė patarė nekreipti dėmesio į sezono ***must have**: „Nekrologas yra jums naudingesnė informacija“

Stilistė buvo atvira – žmonės net žinodami, kur nukeliauja jų vos kelis kartus panešioti ir išmesti drabužiai ar kaip atrodo greitosios mados fabrikai, savo įpročių nekeis, kol fiziškai nenueis į vietas, kur netvarios mados žala matoma ryškiausiai.

„Realybė yra tokia, kad net, jeigu matom ekrane milžiniškus skaičius, jie mūsų neveikia“, – teigė G. Pele.

Ji prisipažino nemėgstanti, kai žmonės vaidina esantys geresni nei iš tikrųjų yra. Stilistė atviravo, kad per savo daugiau nei 10-metę karjerą yra dirbusi ir su tokiais klientais, kurie skatino lengviausiomis priemonėmis pasiekti geriausią rezultatą, tokie darbo metodai su tvarumu esą neturėjo nieko bendro.

„Aš žinau, kas yra fast fashion [aut. past. – greitoji mada], aš žinau, kas yra krūvos drabužių”, – dėstė ji.

Žmonės nežino, ką turi spintose

Stilistė neslėpė to, ką mano apie tvarumą propaguojančių žmonių giriamas antrų rankų parduotuves. Esą jos – pavojingos, nes gali išsivystyti priklausomybė pirkti daiktus vien dėl to, kad jie pigūs ir kokybiški, nepagalvojant apie tai, kiek tokių pačių ar panašių į juos jau kabo spintoje.

„Perku, nes kokybiška ir pigu arba, kitaip tariant – prarastas šansas“, – tokį požiūrį apibendrino G. Pele.

Anot stilistės, klientų spintose ji neretai randa „dublerius“ – kelis vienas į kitą labai panašius rūbus. Taip esą nutinka, kai spintoje nepalaikoma tvarka, o nauji drabužiai perkami nesustojant.

„Žiauriai daug žmonių nežino, kas jų spintoje. Aš pas juos traukiu, o jie sako: o, čia kaip kalėdos, viskas nauja. <...> Mums nereikia kiekvieno mados pirstelėjimo įgyvendinti“, – pasakojo G. Pele.

Stilistė džiaugiasi, kai pavyksta pakeisti blogus klientų įpročius ar padėti atrasti unikalų stilių, tačiau viena iš klienčių istorijų esą itin palietė dėl visai kitos priežasties.

„Šiaip mane sugraudinti sunku, bet buvo jautri akimirka, kai man moteris parašė, kad ji pirmą kartą po 15 metų gali pažiūrėti į save veidrodyje be to, kad „tu šlykšti“ ar kažkas panašaus. Ir reikėjo tik pasakyti, kokias kelnes ir kokį siluetą [pasirinkti]“, – pasakojo G. Pele.

Nekrologas naudingesnis nei must to have

Jau kurį laiką madingas spintos organizavimo būdas – aprangos kapsulė. Stilistė papasakojo apie didelį ažiotažą sukėlusį savo vaizdo įrašą. Internete radusi klasikinę pavasario–vasaros kapsulę ji rodė, kaip kiekvieną iš 15 drabužių pritaiko savo spintai.

„Sakau, kad čia įrašyta mėlynas kardiganas, aš nemėgstu ir neturiu spintoj, todėl aš jį keičiu į rudą bleizerį, tada čia įrašyti džinsai, nesu jų mėgėja, todėl aš juos pakeisiu į savo „budinčias“ kelnes. <...> Tai buvo vienas daugiausiai reakcijų sulaukęs vaizdo įrašas. Virš savaitės žmonės rašė žinutes apie šitą vaizdo įrašą ir klausė: tai čia taip reikėjo daryt tą kapsulę?“ – pasakojo G. Pele.

Pasirodo, daugybė žmonių aprangos kapsulę perka aklai – tokią, kokia yra sudėta tam tikroje parduotuvėje, o ne tokią, kokia tinka konkrečiai jiems.

Dažnas klausimas, kurio pati stilistė prisipažino sulaukianti: koks šio sezono must have (aut. past. – būtinybė)? Tačiau ji patarė į raginimus pirkti kažką konkretaus nekreipti dėmesio. Mat tokie daiktai greitai išeina iš mados.

„Nekrologas yra jums naudingesnė informacija, pažiūrėt, kas atsisveikino su pasauliu, negu sezono must to have“, – dėstė ji.

Tačiau ji vis dėl to patarė pagalvoti ne apie aksesuarus ar šiuo metu madingus siluetus, o apie spalvą – tai, ko dažnoje lietuvio spintoje yra mažai. Prisiminkite, kai gavote daugiausiai komplimentų, kokią spalvą tuo metu vilkėjote, patarė G. Pele.