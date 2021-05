Statistika šokiruoja: per 2020 metus Lietuvoje dingo 2278 vaikai

Gegužės 25 d. Lietuva kartu su visu pasauliu mini Tarptautinę dingusių be žinios vaikų dieną, kurios tikslas – ne tik užjausti tuos, kurių vaikai dingo be žinios, bet ir skatinti užkirsti kelią šiam reiškiniui. Tarptautine dingusių be žinios vaikų diena gegužės 25-oji paskelbta dėl JAV sukrėtusios istorijos, kai tą dieną 1979 m. iš autobusų stotelės be žinios dingo į mokyklą einantis šešiametis.